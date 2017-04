Seeni saab kasvatada ka korteris või koduaias

Kodus saab ise kasvatada erinevaid seeni, huvilistele õpetati botaanikaaias, kuidas kasvatada austerservikuid, kuningservikuid ja shiitake seeni.

"On ka ravitoimeline lakkvaabik ja bioluminestseeruv kirbe panell on valikus samuti. Tema ei ole söögiseen, tema on lihtsalt dekoratiivse välimusega," tutvustas seenekasvataja Reigo Jõe kasvatusvõimalusi.

Töötoas õpiti, kuidas valmistada seente kasvualuseid ja seal seened viljuma saada. Lihtsaim viis on teha omale seenepakk.

"Kõigepealt puurisime pakule augid sisse ja siis oli meil purk, kus olid juba austerserviku niidistikuga nakatatud tüüblid ja siis me toksisime need tüüblid siia paku sisse," tutvustas Viktoria Kuusk "Aktuaalsele kaamerale".

"Need on tavalised mööblitüüblid, mis on siis selle seenega ära nakatatud. See siis idee järgi nakatab selle paku ka ja siis me saame aiast seeni," selgitas Tiina Randus.

"Kõigepealt oleks mõistlik natukene soojas oodata, kuni see niidistik kasvab läbi selle paku ka. Kui ta valmis saab, siis aeda ja siis on kolm kuni viis aastat seened," rääkis seenehuviline Henrik Aavik.

Saaki hakkavad pakud andma poole aasta pärast.

Lisaks pakkudele on veel viise, kuidas seeni kasvatada. Neid saab külvata puidulaastudele või kasvatada hoopis pastöriseeritud põhul.

Kolm aastat seenekasvatamisega tegelenud Reigo Jõe ütles, et talle meeldib ise kasvatatud seente maitse rohkem kui metsa all kasvanute oma. See on muidugi maitse asi.