Invatoodete ajaloolised vahendajad hoiavad monopoli

Eesti on e-riik: meil on digiligu, digiretsept ja vaat, et peaaegu digipatsientki varsti. Aga vanurid, liikumispuudega või rasket haigust põdevad inimesed ning nende hooldajad ja lähedased käivad endiselt, käes kokkuvolditud pappkaart, soetamas vajalikke hügieeni- ja hooldustarbeid. See on isiklik abivahendi kaart ning sellega saab vastava diagnoosi olemasolul soetada soodushinnaga invatooteide nendest ettevõtetest, kellega sotsiaalkindlustusamet on sõlminud lepingu.

"2016. aastal muutus abivahendi süsteem. Varasemalt oli abivahendi süsteemi korraldus maakondlikul tasandil ja see tähendas seda, et inimesel oli võimalik pöörduda nende teenuseosutajate poole, kellel oli maavalitsusega leping sõlmitud. 2015. aastal oli Eestis 47 abivahendi ettevõtet ja nüüdseks on meil 86 lepingupartnerit," selgitas sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Hanna Veisman "Aktuaalsele kaamerale".

Niisiis, on küll küüniline öelda, aga inkotooteid vajavaid inimesi peab nüüd jätkuma pea 90 ettevõttele või äriühingule. Eelmise aasta lõpus ja tänavuse alguses soodustoodetele müügiõiguse saanud apteegikettide sõnul on aga varem sellel turul tegutsenud MTÜ Inkotuba ja OÜ ITAK piltlikult öeldes kliendid pantvangi võtnud.

"Nendes asutustes võetakse patsiendi abivahendi kaart ja arstitõend enda kätte, siis väidetavalt on patsiendil lihtsam. Kui nüüd patsient, kelle kaart on kusagil mujal, tuleb apteeki soodustingimustel abivahendit saama, siis ta seda ei saa, sest selle abivahendi saamise eelduseks on vajalikud need dokumendid," kirjeldas Apotheka Solarise apteegi juhataja Merle Niglas olukorda.

"Erinevatest apteekidest, erinevatest piirkondadest on meieni tulnud info patsientidelt, et kas tema arstitõend on ära korjatud või siis on tema abivahendi kaart ära võetud ehk ta ei saa meie käest abivahendeid osta. On konkreetseid näiteid Lõuna-Eestist, kus Tartu ITAK hoiab enda käes kaarte," kinnitas BENU Apteegi Eesti juht Kaidi Kelt.

"Abivahendikaarte, jah, teatud inimeste puhul on meil nendega kokkulepe, et me hoiustame nende kaardid enda ettevõttes, arstitõendite puhul ei. Neid me ei hoiusta, nendest me teeme koopiaid. Need hoiustamised on toimunud klientide endi soovil. Probleem on selles, et praegu kehtiva soodussüsteemi puhul ei tohi inimest teenindada ilma kaardile märget tegemata ja ei olnud harvad need juhtumid, kus inimesed olid unustanud kaardid koju," põhjendas OÜ ITAK juhataja Mati Mark, miks selline olukord on kujunenud.

"See, et Inkotuba nüüd korjab ära inimeste isikliku abivahendi kaardid, sellisel kujul see info ei vasta tõele. Meil on üle mitme tuhande kliendi, kes külastavad meid igakuiselt. Me nüüd oleme küsitlenud oma töötajaid ja on välja tulnud, et nendest klientidest nii viiel-kuuel inimesel mitmest tuhandest on kaardid Inkotoas," kommenteeris MTÜ Inkotuba juhataja Eha Topolev.

Põhjuseid selleks on Topolevi sõnul erinevaid.

"Enamus nendest inimestest käivad meie juures mitmeid-mitmeid aastaid juba. Nad ei ela inkotubade kõrval, nad elavad kusagil väikestes kohtades, valdades ja lihtsalt see, et kui nad linna tulevad oma abivahendeid igakuiselt ostma, et neil oleks see kaart kindlasti kaasas. Kui seda väikest paberitükki nendel kaasas ei ole, siis meie neile sellel korral soodustusega müüa ei saa," selgitas Topolev.

Otepäält Tartusse ja tagasi

Nii Aphoteka kui ka Benu apteegid korjasid kokku info, kus nende juurest abivahendeid soetama tulnud inimesel tuli tühjade kätega lahkuda, kuna isikliku abivahendi kaart oli hoiul kas siis Inkotoas või ITAK-is. Selliseid inimesi oli kokku 17 - Kuressaares, Tallinnas, Tartus, Otepääl ja mujalgi. Otepäält näiteks pidi kaardi ITAK-isse hoiule jätnud inimene bussiga taas 40 kilomeetri kaugusele Tartusse sõitma, kuigi samad vahendid olid toidupoe kõrval asuvas apteegis olemas ja apteegil omakorda olemas ka sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud leping nende soodushinnaga müümiseks.

"Me oleme küsinud ka patsientidelt, et mis neile öeldi, kui tõend ära võeti. On olnud erinevaid versioone. On väidetud, et nad saavad ainult siit kohast, aga on ka patsiente, kes ütlevad, et mul oli hea hoida seda kaarti seal, et siis said kõik inimesed järele minna. Ja on ka viiteid, vihjeid, et seda kaarti hoitakse ühes kohas sellepärast, et kindlustada endale niiöelda kliendivool," tõdes BENU Apteegi Eesti juht Kaidi Kelt.

See on endale eelise tekitamine.

20. märtsil saatis nende ettevõtetega lepingud sõlminud ja ühtlasi ka nende üle järelevalvet tegema pidav sotsiaalkindlustusamet dokumente hoiustavatele ettevõtetele e-kirja.

"Võtsime konkreetselt nende ettevõtetega ühendust, palusime neilt selgitust ja palusime siis ka inimestega ühendust võtta, kelle abivahendi kaardid on ettevõttes hoiul ning need kaardid tagastada 31. märtsiks," ütles sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Hanna Veisman.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe peab sellist käitumist igal juhul ebaeetiliseks.

"See on taunitav ja kui mõelda veel, et kes need inimesed on, nad vajavad eraldi tuge ja nende suhtes see käitumine on veelgi drastilisem. Kindlasti mina julgustan inimesi meile teada andma, kui sellised juhtumid on ja seda ma saan kinnitada, et sotsiaalkindlustusamet suhtub neisse väga tõsiselt ja meie võimekus nendega tegeleda kasvab igapäevaselt," lubas Veermäe.

"See, et see on keelatud, ei ole kusagile niiöelda kirja pandud, vaid see kerkis nüüd jällegi üles seoses sellega, kui hakkasid mähkmeid müüma ka apteegid. Siis kuskilt mingit pidi näeb keegi selles mingisugust salakavalust või vandenõud. Seda ma usun küll, et ERR on vastu nende enda tahtmist kistud teatud konkurentsisõtta," ütles ITAK-i juht Mati Mark kommentaariks.

Teadmatus toidab monopoli

Inkotoa ukse taga oodanud inimestel olid küll kõik dokumendid enda käes, sellest aga, et vajalikke abivahendeid saab juba ammu osta ka üsna paljudest apteekidest, polnud ükski neist isegi mitte kuulnud.

Ühes asjas tunduvad kõik osapooled olevat üksmeelel - pappkaartide aeg peaks olema möödanik.

"Me liigume selles suunas, et aastaks 2019 on meil digitaalne süsteem ja siis see lahendab ka selle probleemi, mis praegu on üles kerkinud," kinnitas Veisman sotsiaalkindlustusametist.

Topolev lubas, et Inkotuba edaspidi kindlasti loobub kaartide enda käes hoidmisest.

ITAK aga läheneb korraldusele omamoodi.

"Nüüd, kui see problemaatika on üles kerkinud, on meil välja töötatud avalduse vorm, kus inimene kirjutab avalduse: jah, soovin hoiustada kaarti teie ettevõttes. Me ei võta kellegi käest jõuga ära ja esimese palve peale me anname kohe kaardi tagasi," teatas Mark.

Sotsiaalkindlustusamet ei pea seda õigeks.

"Selline käitumine ei ole aktsepteeritav ja kes nendest aru ei saa, siis nende suhtes meie järelevalvemeetmed muutuvad natuke karmimaks," lubas Veermäe.