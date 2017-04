Riigimetsa istikud sirguvad Pärnumaal

Kilingi Nõmme lähedal Maranas asub taimla, kust pärineb suur osa riigimetsa istutatavatest puudest. Üks oluline osa taimlast on külmhoone, mis oma pappkastidega meenutab toiduainete hulgiladu.

Kuid pappkastides on aastased männiistikud. Neid on hoitud kolme-nelja miinuskraadi juures - nii säilivad taimed paremini. Külmhoones on üle nelja miljoni istiku.

"Siin on nüüd eelmisel aastal sügisel pakendatud männitaimed, mis lähevad kevadel metsa. Metskondadel on omal ehitatud varjualused, kus nad pannakse sulama. Nad peaksid kaks nädalat sulama, enne ei tohi neid istutada," selgitas Marana taimla tööjuht Aive Vahter "Aktuaalsele kaamerale".

Maranas on 11 hoonet, kus kevadel ja suvel metsa minevaid puid kasvatatakse. Puud kasvatatakse seemnest kastides, kus iga istiku jaoks on oma tuba. Märtsis rändavad istikud avarasse kasvuhoonesse, kus hoitakse idanemisajal 20-kraadist temperatuuri.

"Esmaspäevast alustasime kastmist," tutvustas Vahter esimest külvi.

Kõrval kasvuhoones on aastased männiistikud. Neid tuleb kahjurite vastu liimi ja liiva seguga pritsida. Selline segu on kasutusel, et vähendada kemikaalide osakaalu.

See on käsitöö, mida naised teevad käsipritsidega. Praegu veel selleks masinat ei ole, aga toimetavad sellega, et leiutada.

Samas sorteeritakse välja ebastandardsed puuhakatised. Istikud peavad olema vähemalt 8 cm pikad, korraliku ladvapungaga. Kui tal ladvapunga ei ole, siis ta ei kasva.

Maranast saadetakse sel aastal metsa istutamiseks kaheksa miljonit mändi, 100 000 arukaske ja pool miljonit kuuske. Erinevad puud tahavad erinevat hoolitsust. Näiteks kuuski tuleb koolitada kaks aastat. Koolitamine tähendab eriala keeles ümberistutamist.

Marana taimla rajati Soome-Eesti ühisettevõttena 2002.aastal. Alguses rändas osa toodangust Rootsi ja Soome, kuid nüüd on see äri läbi, sest Põhjamaades valitseb puude ületootmine. Eelmisest aastast kuulub taimla RMK-le. Kuid seda muret pole, et istikuid üle jääb - RMK istutab igal aastal riigimetsa umbes 20 miljonit puud. Hea meelega tahaks nende istikuid ka erametsaomanikud, kuid nii palju toota ei suudeta.