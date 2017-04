Esmaspäev toob sooja kevadpäeva

Saabuval ööl on Eestis vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Edelatuul tugevneb 5-12, hommikuks rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 1-5 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm, kohati on udu. Tuul puhub edelast ja lõunast 5-12, rannikualadel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 4-7 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Õhtupoolikul sajab mitmel pool hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 7-13, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 10-16, rannikul kohati kuus kraadi sooja.

Järgnevad neli päeva kujunevad üsnagi tuulisteks ja sajusteks. Teisipäeval on sooja 6-10 kraadi ning sajab valdavalt vihma. Järgnevatel päevadel muutub ilm jahedamaks ning vihmale lisandub ka lörts. Reedel jääb termomeetrinäit vaid 0 ja +5 kraadi vahele ning Põhja-Eestis võib peale vihma ja lörtsi tulla ka lund.

Esmaspäeval aga on sooja veel kuni 16 kraadi.