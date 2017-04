Tanel Jan Palgi: Nigel Farage Pärnu juhtimiskonverentsil – nagu päriselt?

Lisaks antakse teada, et meile ei meeldi see, mida ta tegi, ega see, kuidas ta seda tegi, kuid arvatakse, et õppida on sellest hääletusest kindlasti palju.

Nigel Farage esineb konverentsi toimumise teisel päeval teemaga, mida ta kindlasti väga hästi valdab: „BREXIT – kuidas luua erakordne kampaania?”. BREXITit soovitakse analüüsida eduka kampaania vaatepunktist. Küsitakse, mis paneb inimesed liikuma ja mõjutab nende otsuseid (kas lihtsalt inimeste hirmudele mängimine ja nende võimendamine?) ja kas poliitikud ja ärieliit alahindavad inimesi.

Samal ajal kannab juhtimiskonverents küüniliselt hoopiski pealkirja „Koostöö ja konkurets”.

Kas sina ostaksid konverentsile pileti, et kuulama minna, kuidas populismi abil, valedele toetudes, natsionalismi õhutades, hirme ja ähvardusi kasutades edukat kampaaniat ellu viia? Samal ajal antakse BREXITile veel positiivne vint: et tegelikult läks ju kõik hästi ja tegemist oligi eduka kampaaniaga ning Farage viis oma eesmärgi ellu. Mis siis, et sõna otseses mõttes üle laipade – vahetult enne hääletust mõrvati natsionalismist õhutust saades Briti tööpartei parlamendisaadik Jo Cox.

Lisaks lahkus Nigel Farage pärast hääletust poliitiliselt areenilt hoopiski ja asus oma raadiosaadet juhtima. Tõepoolest, meile ei meeldi see, mida ta põhjustas, aga tema kampaania oli edukas ja ta väärib Eestisse Pärnusse kutsumist, et rääkida, kui edukas kampaaniajuht ta on. Absoluutselt küüniliselt vaimustav.

„Sarnasest mõttejoonest lähtudes oleks konverentsile sobilik esinema kutsuda ka Vladimir Putinit, kes positiivses võtmes tutvustaks, kuidas Krimmi annekteerimise näitel uusi turge haarata ja luua.“

Miks Pärnu juhtimiskonverentsi korraldajad on otsustanud Nigel Farage'i esinema kutsuda (võttes arvesse Eesti Euroopa Liitu, Schengeni ja euroalasse kuulumist ning ka Eesti üldist geopoliitilist asukohta), jääb suhteliselt mõistetamatuks. Nigel Farage ei toeta ühtegi neist kolmest Euroopa riikide koostööd ja ka sõbralikku konkurentsi loovat kokkulepet. Ta on Euroopa Liidu vastane, inimeste vaba liikumise vastane ning euroraha vastane. Ta arvab, et Venemaa president Vladimir Putin on mees maailma poliitikas, keda ta imetleb kõige enam. Ta toetab nii Prantsuse paremäärmuslikku presidendikandidaati Marine Le Peni kui ka USA presidenti Donald Trumpi, kelle kampaania toetus sarnaselt tema BREXITi kampaaniale valedele ja hirmudele.

Põhimõtteliselt on Pärnu juhtimiskonverentsi korraldajad otsustanud konverentsile esinema kutsuda Ühendkuningriigi endise paremäärmuslikku poliitiku ja tänase show-mehe, kes teenib nüüd Eestis esinedes endale mõnusat tasu.

Sarnasest mõttejoonest lähtudes oleks konverentsile sobilik esinema kutsuda ka Vladimir Putinit, kes positiivses võtmes tutvustaks, kuidas Krimmi annekteerimise näitel uusi turge haarata ja luua. See oleks ju võimalik – sest meile ei pruugi meeldida, mida Putin tegi, aga ta tegi seda hästi. Krimm on annekteeritud ja Venemaale on uus turg loodud. Juhtimise seisukohast on tegemist eduka kampaaniaga. Sellele ei saa ju vastu vaielda.

Pärnu juhtimiskonverents käitub nagu rehepapp, kes näeb võimalust sissetulekuks ja avalikkuse tähelepanuks. Lõpuks on ju show element olulisem kui tegelik kontekst. Kõik müüb ja veelgi enam, skandaali arvelt saab raha ka teenida.

Ma usun, et konverentsile registreeruvad ja lähevad ka paljud Eesti ettevõtjad ja poliitikud, seega – kellega peaks Nigel Farage konverentsil kätt suruma? Kes sooviks temaga ühispilti teha? Seda oleks huvitav teada saada. Ootan põnevusega.

Veel rohkem ootan põnevusega, et kes julgeb konverentsi avalikult boikoteerida ja just seetõttu, et Eesti on jätkuvalt orienteeritud koostööle ja tasakaalu säilitamisele Euroopa Liidus. Seda ilma küünilisuseta.

