Leht: Johnson ähvardab Moskvat Süüria asjus lisasanktsioonidega

Briti välisminister Boris Johnson nõuab, et lääneriigid koostaksid "väga karistavaid sanktsioone" vastuseks möödunud nädalal Süürias toimunud keemiarünnakule, mis toimus mässuliste kontrollitud linnas. Rünnakus hukkus kuni 90 inimest.

Esmaspäeval Itaalias algava kahepäevase G7 kohtumise eel on koostatud ka sanktsioonide kehtestamist käsitlev dokument, kirjutab leht.

Johnson tahab, et G7 annaks kohtumise lõppedes välja ühisavalduse, milles öeldakse, et Venemaa peaks lõpetama Assadi režiimi toetamise, viima oma sõdurid Süüriast välja ning lubama abikonvoidel Süüriasse naasta.

Kui Vene president Vladimir Putin keeldub, siis soovib Johnson kehtestada Venemaale uusi sanktsioone, mis teeksid Vene valitsuse ametnikele "elu väga raskeks".

Briti kaitseminister ütles pühapäeval, et Ühendkuningriigi hinnangul sooritas on Venemaa keemiarünnakus "kaudselt" süüdi. Üks allikas andis The Timesile mõista, et Venemaa ei reageerinud infole, et peatselt kavatsetakse sooritada keemiarünnak.

Johnson teeb tihedat koostööd USA välisministri Rex Tillersoniga. Esmaspäeval toimuval istungil kohtuvad nad ka oma Itaalia, Jaapani, Kanada, Prantsuse ja Saksamaa ametivenna ja Euroopa Liidu esindajatega. Pärast istungi lõppemist läheb Tillerson kolmapäeval Moskvasse.

Kõrged Briti ametnikud kahtlevad, kas Johnsoni ähvardus suudab patiseisu murda. Downing Street ei kommenteerinud, kas peaminister Theresa May toetab oma välisministri algatust kehtestada Venemaale lisasanktsioone. Üks endine diplomaat arvas, et sanktsioonid ei anna soovitud tulemust niikaua, kui Venemaal on domineeriv positsioon Ida-Euroopa gaasiturul.

Johnson jättis möödnud nädalal ära esmaspäeval toimuma pidanud visiidi Venemaale, sest keemiarünnak Süürias oli olukorda "fundamentaalselt" muutnud.