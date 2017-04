Pruuli heitis Krossile ette Ratase Peterburi külastuse kritiseerimist

Pruuli kirjutas sotsiaalmeedias Krossi poole pöördudes, et ta peaks väga hästi teadma, et EV100 proloog Peterburis polnud peaminister Ratase idee.

"Kui oleksid tahtnud selle sisulise poolega vaielda, oleksid võinud seda teha juba siis, kui Reformi valitsus selle heaks kiitis. Ratase kottimise asemel oleks praegugi ausam olnud, kui tuleksid oma jutuga vanade kamraadide Kasterpalu, Topi (Margus Kasterpalu ja Toomas Kiho - toim.) või minu kallale, kes me selle ürituse ette valmistasime," ütles Pruuli.

"Aga muidugi mõistame, et see poleks poliitiliselt tähelepanuvääriv. Sõbrast on sirgunud poliitik, nentisime Peterburis teatava kurbusega. Jüri Ratas pidas Jaani kirikus hea kõne ja käitus iseseisva riigi väärika peaministrina," jätkas Pruuli.

Reformierakonda kuuluv Kross vastas Pruuli postitusele, et peaministri osalemine Peterburi üritusel polnud alguses plaani.

"See oli Ratase initsiatiiv ja tuli välisministeeriumile üllatusena. "Kui Ratas tahtis ilmtingimata minna (- ja Sinu hoiak, et Ratase minek sinna ei olnud poliitiline, külla aga minu kriitika selle mineku suhtes- siis on ju seegi silmakirjalik) siis ok. Talle on see kasulik. Minu arust on see sümboolselt kõva kuulmisega käik. Aga ma poleks sõnagi öelnud kui selgitus olnuks aus," seisab Krossi vastuses.

Kross kirjutas Postimehes, et Keskerakonna esimehe Ratase nägemus Peterburist kui «Eesti iseseisvuse hällist» on aga täiesti uus tase. "Ma tegelikult mõistan peaminisitri kibelemist Venemaale sõita ja Nevski prospektil selfisid teha. See meeldib tema arvates tema valijale. See rahustab Ühtse Venemaa lepingu garante, kellele Yana Toomi sõnumitest Keskerakonna Venemaa mõjusfääri kuulumisest ei piisa. Vene televisioon kajastab visiiti kindlasti armsasti ja Vremja vaatajatel tuleb pisar silma."

Krossi sõnul on muidugi aus ajalooline fakt, et eestlased korraldasid 8. aprillil Peterburis meeleavalduse. "Sellel ei olnud aga Eesti riiklusega palju rohkem tegemist kui Mahtra sõja või talupoegade palvekirjadega tsaarile. Venemaal oli tsaar kukutatud ja Kerenski demokraatlikke ilmingutega valitsuselt loodeti Eesti omavalitsust. Venemaast lahkulöömist peeti sel ajal aga otseselt Eesti huvide vastaseks. Kevadel 1917 olid kõik eesti poliitilised jõud veendunud, et Eesti tulevik on uueneva Venemaa koosseisus."