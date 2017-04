Coca-Cola on valmis suhkrusisaldust vähendama, aga mitte originaalretseptis

Coca-Cola Baltikumi turundusjuht ütles ERR-ile, et ettevõte tegeleb pidevalt tootearendusega, et oma pakkuda tarbijatele laiendatud valikut vähese- ja madalakalorsusega toodete näol, kuid nn punase sildiga originaaljoogi retsepti plaanitav suhkrumaks ei mõjuta.

Turundusjuht Ieva Matulaitine rääkis, et Coca-Cola Original Taste retseptuur on üle 130 aasta vana ning see on igas riigis sama, sest see maitse on tarbijale väga oluline.

"Seda retseptuuri ei ole plaanis muuta. Neile, kes eelistavad suhkru- ja kalorivaba Coca-Colat, on meil pakkuda Coca-Cola Sugar Zero Calories variant,"

Ta selgitas, et tootevalik Baltikumis on mõjutatud tarbijate maitseeelistustest ja turu eripärast, eriti kehtib see maitsesegmendi nagu Fanta, Sprite ja Nestea tootekategoorias. Ettevõte tegeleb jätkuvalt tootearendusega, et oma tootevalikut laiendada vähese- ja madalakalorsusega toodetega.

"Juba selleks aastaks on meil planeeritud tuua Baltikumi turule madalakalorsusega uusi tooteid," kinnitas Matulaitine.

Ta leiab, et plaanitavast suhkrumaksust tulenevast hinnatõusust oluliselt toimivam on tarbijate toitumisalane harimine, et inimesed mõistaksid erinevate toitude kaloraaži ja tarbitavaid koguseid.

"Administratiivmeetmetega on inimeste toitumist kusagilt kaugelt muuta väga raske. Sotsiaalministeerium isegi on oma blogis möönnud, et kõige efektiivsem meede on hoopis sekkumine esmatasandi tervishoius läbi perearstide ja dietoloogide koostöö," lausus turundusjuht.

Matulaitine kutsus kõiki inimesi üles tegema teadlikke toiduvalikuid, tarbima mõõdukalt, liikuma piisavalt ja olema oma tervise suhtes vastutustundlik.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski prognoosis möödunud nädalal, et isegi globaalsed brändid nagu Coca-Cola või Pepsi langetavad Eestis müüdavate toodete suhkrusisaldust plaanitava maksu kehtestamise valguses.

"Ehkki tundub imelik küsida, et kas Coca Colas tõesti vähendatakse suhkrusisaldust, siis ennustus on, et jah," ütles Ossinovski valitsuse pressikonverentsil. Ta tõi nätieks, et globaalsete toodete nagu Coca Cola või Pepsi suhkrusisaldus erineb riikides kordades.