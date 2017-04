Martin Helme: linnahall tuleks lammutada

EKRE fraktsioonijuht Martin Helme leiab Tallinna linnahalli investeeringu näitel, et Keskerakonna võimulolek nii Tallinnas kui Toompeal on ohtlik Eesti maksumaksjale.

"Linnahalli n-ö investeering on asi, mis tõstab mu peas juuksed püsti. See on õudne. See on üks neid kohti, kus on selgelt näha, et Keskerakonna võimulolek nii Tallinnas kui Toompeal on ohtlik Eesti maksumaksjale," rääkis Helme Vikerraadio saates "Reporteritund".

Keskerakonda esindanud Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid oli vastupidisel seisukohal, pidades linnahalli projekti heaks näiteks sellest, kuidas Tallinna linnajuhtimine on muutunud.

Helme ütles, et hiljuti ilmsiks tulnud Meelis Pai katse teha iseendaga tööleping ja määrata 3500 euro suurune palk on saiaraha võrreldes 120 miljoni euroga, mida tahetakse Tallinna linnahalli uputada.

Kaljulaiud palus välja öelda, mida EKRE võimul olles Tallinna linnahalliga teeks, millele Helme vastas: "Maha lõhuks ja laseks erainvestoril midagi asemele ehitada. Tulemuseks oleks see, et maksumaksja säästab raha ja asemele tuleb erainvestor, kes paneb raha sisse. Teeme miinusprojektist plussprojekti."

Kaljulaid tuletas meelde, et tegu on muinsuskaitsealuse hoonega ja samasugune hoone on pisut mööda mereäärt edasi minnes ka Patarei näol.

"Linnahalli ja Patareid ei ole võimalik võrrelda. Üks on tõesti arhitektuurimälestis, kus on midagi uhket ja ilusat võimalik teha. Teine on asi, kuhu tuleb saata buldooser peale," hindas Helme.

Kaljulaid soovitas Helmel arhitektuurialaseid teadmisi pisut täiendada, kuid Helme oli resoluutne. "Jäta järele, ma olen õppinud ülikoolis kunstiajalugu. Ma tean täpselt, mis asi on linnahall."

Kuula "Reporteritundi":