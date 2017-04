IRL-i poliitikud kavandavad avalikkuse jaoks lepitusteadet

Juhtimiskriisis oleva Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) mitu juhtivpoliitikut on mures, et avalikkusele paistab erakonnas toimuv tõsise kriisina ning kaalumisel on avaldus, millega üritatakse üksmeelt demonstreerida.

Riigikogu IRL-i fraktsioon arutas laupäevasel volikogul toimunut esmaspäeval ning fraktsiooni esimees Priit Sibul pakkus välja IRL-i fraktsiooni ja eestseisuse ühise koosoleku korraldamise, kus räägitakse, kuidas edasi tegutseda.

"Tegin ettepaneku, et istuks maha ja arutaks. Tuleb suhelda ja on mõistlik omavahel asjad selgeks rääkida," ütles Sibul ERR-ile.

Tema sõnul oli juttu ka ühisest avaldusest, lidades, et midagi kindlat siiski ei otsustatud. Võimalik on, et ühisnõupidamine toimub kolmapäeva õhtupoolikul.

Fraktsiooni koosolekult pidi varem lahkuma volikogus toetuseta jäänud erakonna esimees Margus Tsahkna, kel oli varem kokkulepitud kohtumine. Fraktsiooni koosolekul ei saanud osaleda ka Tsahknat toetav Marko Mihkelson.

Tsahkna lahkumise järel kõlas fraktsioonis ka arvamus, et kui Mihkelson IRL-is toimuva kritiseerimist jätkab võiks ta erakonnast välja visata ent toetust see ei pälvinud.

Pakuti veel, et Tsahkna koos erakonna aseesimeeste Kaia Iva, Marko Mihkelsoni ja Siim Kiisleriga võiks IRL-i siselisti saata kirja, kus antakse teada, et erakond on ühtne.

Fraktsiooni liige Raivo Aeg ütles ERR-ile, et tema peab õigeks, kui probleemid räägitakse selgeks omavahel, mitte ei tõtata ajakirjanduse vahendusel suhteid klaarima.

"Ja tõepoolest, kui erakond mingil põhjusel ei sobi, siis on võimalus lahkuda. Keegi pole ju sunniviisiliselt erakonna külge liidetud," lausus Aeg.

IRL-i esimehe kohalt taanduv Tsahkna ütles laupäevase volikogu järel, et et sisuliselt pole suurt vahet, kes on partei järgmine esimees. Kaitseministrina lubas ta jätkata nii kaua, kui tal lastakse seda teha.

IRL-i volikogu esimees Helir-Valdor Seeder andis mõista, et kui parteiliikmed tema kandidatuuri 13. mai suurkoguks üles seavad, siis ta tõsiselt kaalub väljakutse vastuvõtmist.

"Eks lähinädalalad näitavad, kas mulle tehakse ettepanek. Ma ise enda kandidatuuri kindlasti ülesse ei sea. Kui seda tehakse erakonna liikmete poolt ja erinevate erakonna ühenduste poolt, siis ma tõsiselt seda kaalun," lausus Seeder