Hiina ja Lõuna-Korea: Pyongyangi ohjeldamiseks võib vaja minna lisameetmeid

Lõuna-Korea juhtiv tuumadesarmeerimise saadik Kim Hong-kyun kohtus esmaspäeval Soulis Hiina Korea poolsaare küsimuste eriesindaja Wu Daweiga, et arutada Pyongyangiga suhtlemist ajal, kui arvatakse, et Põhja-Korea korraldab peagi järjekordse tuumakatsetuse, vahendas Reuters.

Diplomaat Kim ütles ajakirjanikele, et Hiina kolleegiga kohtudes mingitest sõjalistest meetmetest ei räägitud, sealhulgas ei räägitud ka võimalikust USA poolsest ennetavast rünnakust.

"Mõlemad osapooled on arvamusel, et kui Põhja-Korea teeb rahvusvahelise kogukonna hoiatustest hoolimata strateegilisi provokatsioone nagu tuumakatsetused või ballistiliste rakettide katsetused, siis peaksid järgnema tugevad lisameetmed, mis on kooskõlas ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonidega," selgitas ta ja lisas, et Pyongyangi järgnevate katsetuste korral läheb vaja "veelgi jõulisemat" ÜRO resolutsiooni.

Wu pärast kohtumist ajakirjanikega ei rääkinud.

Diplomaat Wu visiit oli esimene kõrge Hiina ametniku külaskäik Lõuna-Koreasse pärast seda, kui Lõuna-Koreasse otsustati hakata paigutama USA raketitõrjesüsteemi THAAD. Peking on THAAD-i paigutamise suhtes olnud seni väga kriitiline, sest Hiina arvates rikub raketikaitsesüsteem regioonis jõudude tasakaalu ning süsteemi radar on võimeline jälgima ka Hiina territooriumi. Kim tunnistas, et Hiina seisukoht THAAD-i asjus pole muutunud, kui täpsemaid selgitusi ta ei jaganud.

Põhja-Korea tähistab käesoleval kuul mitmeid aastapäevi ning selliste sündmuste ajal on sageli korraldatud ka demonstratiivseid tuuma- või raketikatsetusi.

Pühapäeval teatas USA, et lennukikandja USS Carl Vinson jättis ära kavandatud visiidi Austraaliasse ning liigub Vaikse ookeani lääneosa poole.

Möödunud nädalal kohtusid Floridas esimest korda president Donald Trump ja tema Hiina kolleeg Xi Jinping ning väidetavalt oli Trump nõudnud, et Peking annaks oma panuse Põhja-Korea tuumaprogrammi pidurdamiseks.