Uberi ja Taxify juhtidel tuleb krõbedaid kindlustusmakseid tasuda

IIZI Kindlustusmaakler ASi turundus- ja müügijuht Maria Plees selgitas ERRile, et Uberi ja Taxifyga teenust pakkuvad sõidukid on kindlustamisel suurema osa kindlustusseltside jaoks samaväärsed kui tavalise taksoteenuse pakkujad. See tähendab, et kindlustusele peab sõiduki kasutusalale märkima taksoteenuse pakkumise.

"Kui vaadata hinnataset, siis on kindlustusseltside hinnatase tunduvalt kõrgem kui tavakasutuses olevate sõidukite korral. Peamiseks põhjuseks on sõidukite oluliselt tihedam osalemine liikluses ja suurem tõenäosus, et midagi võib juhtuda," põhjendas Plees.

Eraldi regulatsioone ei ole tema sõnul ainult Uberi ja Taxify teenust pakkuvatele sõidukitele üldiselt kehtestatud.

Näiteks PZU tegi vastava muudatuse selle aasta märtsikuus, lähtudes statistikast ja analüüsi tulemustest, kuid hind arvutatakse iga riski kohta eraldi.

Keskmiselt erineb kaskokindlustuse makse PZU-s kokkuleppevedude kasutusviisi korral tavakasutusviisist kaks korda. Kindlustustingimuste muudatusi tehakse vastavalt vajadusele - keskmiselt üks kord aastas.

BTA peab nii-öelda kokkuleppevedude teenuse pakkujaid kõrgema riskiga sõidukiteks - nad sõidavad rohkem ja teevad ka rohkem liiklusõnnetusi kui tavakasutuses olevad sõidukid. Hind võib seepärast erineda kaks kuni neli korda tavalisest hinnast.

Samas ei ole BTA konkreetselt sellise teenusega seonduvalt tingimusi muutnud - tingimusi, tariife ja riskihindamise põhimõtteid uuendatakse pidevalt seoses laiemate arengutega ühiskonnas.