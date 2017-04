Rootsi politsei on veendunud, et nende poolt kinni peetud mees on sama isik, kes kihutas reedel veoautoga Stockholmi kesklinnas inimeste pihta. Juhtunu tagajärjel hukkus neli inimest.

Ametlik kinnitus anti politsei esindajate poolt esmaspäeval korraldatud pressikonverentsil, vahendasid Yle, The Local ja BNS.

"Ma olen veendunud ja kindel, et meie käes on õige süüdlane. Nüüd on see prokuratuuri ülesanne seda ka kohtus tõendada," märkis Rootsi politsei juht Dan Eliasson.

Politsei poolt on vahi alla võetud ka teine isik, keda peetakse võimalikuks kaasosaliseks.

Rootsi kaitsepolitsei (Säpo) teatas omakorda, et terroriohu tase on endiselt kõrgendatud.

Näiteks hoitakse pingsalt silma peal riigi paremäärmuslikel rühmitustel , et ennetada kättemaksurünnakuid moslemite vastu.

"Märkasime, et pärast seda vahejuhtumit algasid (paremäärmuslikes rühmitustes) jutud, et peaks haarama algatuse, ning meie peame julgeolekuteenistusena sellel silma peal hoidma ja veenduma, et saame sekkuda enne, kui miski juhtub," ütles Säpo juht Anders Thornberg.

"Me näeme, et paljud inimesed on mures ja käivad kättemaksujutud," lisas Thornberg.

Läinud reedel sõitis ründaja veoautoga jalakäijate hulka. Neli inimest sai surma ja 15 vigastada. Üheksa inimest on senini haiglas, neist kahe seisundit hindavad arstid raskeks.

Rootsi peaminister Stefan Löfven nimetas sündmust terrorirünnakuks.

Selle toimepanemises kahtlustatuna vahistati 39-aastane Usbekistani kodanik Rahmat Akilov, kes on süü juba omaks võtnud, edastas Rootsi meedia varem.

Rootsi mälestas vaikuseminutiga terroriohvreid

Rootsi mälestas esmaspäeval vaikuseminutiga eelmise nädala Stockholmi veokirünnaku ohvreid.

Stockholmi raekoja ees korraldatud tseremoonial osalesid peaminister Stefan Löfven, kuninglik perekond ja Stockholmi linnapea Karin Wanngård.

Stockholmi terrorirünnakus hukkunute omaksed ei ole üksi, vaid kogu Rootsi seisab nende kõrval, rõhutas peaminister Löfven mälestustseremoonial. Valitsusjuhi sõnul on praegusel leinaajal kõige tähsam säilitada rahva ühtsus.

Rootsi oli arvatava veokiründaja elamisloataotlus tagasi lükanud

Stockholmi veokirünnakus kahtlustatav 39-aastane usbekk taotles 2014. aastal Rootsis elamisluba, kuid see lükati tagasi, teatas pühapäeval Rootsi politsei.

"Ta taotles elamisluba, mis 2016. aastal tagasi lükati," ütles politseiülem Jonas Hysing pressikonverentsil.

Rändeamet otsustas mehe välja saata.

"2016. aasta detsembris andis rändeamet talle neli nädalat riigist lahkumiseks. 2017. aastal anti asi üle politseile, et too korralduse täide viiks, sest isik oli asunud ennast varjama," märkis Hysling.

Tema sõnul oli ründaja eelnevalt üles näidanud huvi äärmusrühmituste vastu.

"Me teame, et oli üles näidanud huvi äärmusorganisatsioonide nagu Islamiriik vastu," lisas Hysling.

Kahtlusalune varastas politsei andmeil õlleveoki ja kihutas sellega inimesi alla ajades mitusada meetrit mööda Stockholmi südalinnas asuvat Drottninggatani jalakäijate tänavat, rammides lõpuks Ahlensi kaubamaja fassaadi.

Veokirünnakus sai surma kaks rootslast ning üks Briti ja üks Belgia kodanik, vigastada sai 15 inimest, kellest nelja seisund on raske.

Vastutust veretöö eest ei ole seni keegi võtnud.