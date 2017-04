Sinisalu: Eestis pole põhjust paanitseda, aga muret tuleb tunda

Sinisalu rääkis "Välisilmale" antud intervjuus, et Stockholmi terrorirünnaku järel on kaitsepolitseiametil veel vara õppetunde teha, kuna informatsiooni on vähe.

Samas saab tema kinnitusel teha mitu järeldust. "Selle põgusa informatsiooni alusel, mida oleme saanud nii oma vahetutelt kolleegidelt kui ka avalikkusest, saab järeldada seda, et kindlasti sellised inimesed, kellelt on ära võetud elamisluba või õigus seal riigis seaduslikult viibida ja nende suhtes on tehtud otsus, et nad peavad maalt lahkuma, tuleb võimalikult kiirelt ka ära toimetada, sest kibestumine, mis võib tekkida, võib käivitada kättemaksuahela. See on kindlasti esimene moment," selgitas ta.

"Teine moment, mis vajab pikemat analüüsi, kui rootslased on oma õppetunnid kokku võtnud ja neid meiega jaganud - mis ei tähenda muidugi, et me ei saaks eelnevalt oma kolleegidega PPA-st asju arutada -, on kindlasti mõttekoht seoses suuremate rahvaüritustega, mis Eestis ees seisavad. Need on spordiüritused, kultuuriüritused, kus on suurem rahvamass ja kus on teatud põhjustel võimalik juurdepääs veokitel - kõige elementaarsem asi. Kindlasti see on mõttekoht ja selliste analüüsidega on tegeletud juba varem ja nendega tegeletakse nüüd seda enam. Kindlasit koostöö on selline asi, mis aitab selliseid asju vältida," lisas ta.

Samuti tõi Sinisalu välja õppetunni seoses sellega, kuidas Rootsi ühiskond juhtunule reageeris. "Paistab, et väga rahulikult, ei ole olnud hüsteeriat ega paanikat. Jah, loomulikult, vahetult sündmuste ajal, aga just reageerimine, kuidas kõik pärast toimus, kuidas inimesed üksteist aitasid, suhtusid rahulikult ja pole tulnud suurt süüdistustelainet, miks politsei pole teinud seda, teist ja kolmandat. Kindlasti seda kõike seal analüüsitakse, aga esmalt ikkagi reageeriti sellele sündmusele, kuidas aidata kannatanuid ja kuidas olukorrast välja tulla," rääkis kapo peadirektor.

"Aga praktiline pool - meetodid, taktika, küsimused -, mis on vaja meil ja meie kolleegidel läbi arutada, võtab veel natuke aega," märkis ta.

Sinisalu kinnitas, et Eestis teeb kaitsepolitseiamet kõik endast sõltuva, et niisuguseid rünnakuid vältida. Vahetu töö, mis toimub siis, kui terroriakt on toime pandud, on aga juba teine lugu ning sellega on aastaid vaeva näinud nii siseministeerium, välisministeerim kui ka erinevad allüksused - päästeamet, PPA, kaitsepolitseiamet.

"Kõigil on oma kindel roll ja paljud stsenaariumid on ka läbi mängitud, kas siis virtuaalselt või praktiliselt," ütles ta.

Sinisalu sõnul võib praegu öelda, et Eestis põhjust paanikaks või närvilisuseks pole. Samas peab tema hinnangul muret ikkagi tundma.

"See on juba meie vahetu kohustus, kuidas suudame selliseid asju ennetada. /.../ Üldiselt praegu on olukord suhteliselt rahulik, aga see ei tähenda kunagi seda, et homme ei või see olukord muutuda, sest Schengeni sees inimeste liikumine on väga intensiivne ja need tuhanded inimesed, kes päeva jooksul Tallinna sadamast või lennujaamast läbi käivad, busside, rongide, autodega reisivad, on päris suur arv," rääkis ta.

"Ja kui Eestisse suundub väljastpoolt potentsiaalne terrorist, kelle kohta partneritel pole infot ja meil pole infot, ja ta on otsustanud üksi mingi sihikindla terroriakti toime panna, siis siin on ka vaja kõvasti õnne, et seda ennetada," lisas Sinisalu.