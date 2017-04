Norra tõstis pommi leidmise järel ohutaset

PST selgitas, et rünnakuvõimalus on nüüd "tõenäoline", mitte "võimalik". Agentuuri hinnangul võidakse püüda Norras läbi viia sarnane rünnak nagu oli Stockholmis, Peterburis, Londonis, Berliinis ja Nice'is, vahendas The Local.

Uus ohutase kehtib kaks kuud.

Oslo kesklinna pommi paigaldamisega seoses on vahi alla võetud 17-aastane Vene rahvusest noormees.

"Pole selge, kas 17-aastane noormees kavatses toime panna terrorirünnaku," ütles PST juht Benedicte Bjørnland ajakirjanikele.

Teismelise kaitsja Aase Karine Sigmond ütles, et tema klient lükkas agentuuri väited tagasi, samuti meedias kõlanud väited, et ta on ISIS-e toetaja.

"Tegemist oli poisi tembuga," ütles Sigmond NRK-le.

PST püüab kindlaks teha, kas noormees tegutses üksi.

Norra politsei teatas, et tegi laupäeva hilisõhtul kahjutuks lõhkekeha ja vahistas kahtlusaluse. PST ametnik Signe Alling selgitas, et tegemist oli lõhkeseadmega, mis oleks suutnud tekitada "piiratud" kahju.

Kahtlusalune saabus 2010. aastal Norrasse oma perega, kes palus sealt varjupaika. Luurekogukondades oli noormees varem teada, kuid PST ei täpsustanud, millega seoses ta nende huviorbiiti oli sattunud.