USA ülemkohtu uus kohtunik Gorsuch andis ametivande

Konservatiivse kohtuniku ametisse nimetamist peetakse president Donald Trumpi ametiaja üheks olulisemaks kordaminekuks tema poolehoidjate silmis ning tegu on ka ühe valimislubaduse tätimisega, vahendas Reuters.

Colorado osariigist pärit Gorsuch on seni kohtunikuametis järginud nn originalistide koolkonna põhimõtet, mille kohaselt tuleb põhiseadust tõlgendada väga täpselt ja lähtudes algsest tekstist ning seetõttu ei pea ta liigset tõlgendamist ja mugandamist põhjendatuks.

Ülemkohtu kohtunik on eluaegne amet ning seega võib hetkel 49-aastane Gorsuch töötada ülemkohtus veel pikka aega.

Gorsuch: "I promise you that I will do all my powers permit to be a faithful servant to the Constitution and laws of this great nation" pic.twitter.com/Q0iGwbkGn8