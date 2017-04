"Välisilm": raketid kustutasid lootuse USA-Vene suhete kiireks paranemiseks

USA president Donald Trump tegi kannapöörde suhtumises Süüria kriisi ja lasi pommitada lennuvälja. Enne anti presidendi Bashar al-Assadi toetajale Venemaale aega oma tehnika ja varustus sealt ära viia. Kui kellelgi Venemaal olid veel illusioonid, et Donald Trump on mugavam partner kui Hillary Clinton või Barack Obama, siis praegu tuleks neist ilmselt loobuda, vahendas "Välisilm".

"Ainult romantikud Venemaal võisid uskuda, et Trump on niisugune "teine Putin" ja et nüüd nad saavad omavahel hästi läbi. Vasturääkivused Venemaa ja USA vahel ei ole kuskile kadunud," kommenteeris politoloog Mihhail Zahharov.

Suurbritannia välisminister Boris Johnson tühistas oma visiidi Moskvasse, tema USA kolleeg Rex Tillerson kavatseb aga külastada Venemaad kolmapäeval, et kohtuda kolleeg Sergei Lavroviga. Äsjane raketirünnak avaldas aga sügavat mõju kohtumise päevakavale.

"Peamine teema Venemaa-USA suhetes on see, kuidas vältida kuuma sõjalist konflikti. Meil on vaja tagasi tulla sellise negatiivse päevakava juurde, mis meil oli külma sõja ajastul. On vaja alustada dialoogi, esiteks sõjalise kokkupõrke vältimiseks, ja teiseks, USA või Venemaa kohustustest kolmanda riigiga konflikti puhul," selgitas Moskva Ülikooli rahvusvahelise poliitika teaduskonna dotsent Aleksei Fenenko.

Praegune suhete teravnemine annab Trumpile võimaluse Moskvaga läbi rääkida nii, et keegi USA-s ei saaks teda Kremli-meelsuses süüdistada - mängus on ju Kolmanda maailmasõja risk.

"Trumpil on tõsised argumendid, et alustada Moskvaga dialoogi. Ja mitte keegi Washingtonis ega Moskvas ei võta neid Kremli ja Valge Maja vastastikke samme kui rahvuslike huvide reetmist," rääkis Poliitilise Konjunktuuri Keskuse asedirektor Oleg Ignatov.

Selge, et uues olukorras jäävad muud teemad tagaplaanile, sealhulgas näiteks konflikt Ukrainas.

"Mida ma saame üksteisele öelda Ukraina kohta? Ameeriklased ütlevad, et minge Donbassist ära, Venemaa vastab, et see on Ukraina siseprobleem. Ameeriklased ütlevad, et nad ei tunnista Krimmi, Venemaa ütleb: "Jumala pärast! Mille üle dialoogi pidada?"," kommenteeris Fenenko.

Moskvas pandi samuti tähele, et raketirünnak toimus just sel hetkel, kui USA-s oli ametlikul visiidil Hiina president.

"Ja mis olukord on meil nüüd? Venemaa mõistab karmilt USA rünnaku hukka, aga Hiina liider on samal ajal USA-s ja ei tee mingit ranget avaldust. See tähendab, et USA näitab Venemaale: teie liit Hiinaga ei ole tugev. USA jaoks see oli peamine eesmärk," arvas Fenenko.

Pole ime, et just Vene poole initsiatiivil kadus Tillersoni visiidi programmist tema kohtumine Vene presidendi Vladimir Putiniga.

"Ma arvan, et see on kohtumise tulemuste sihilik madaldamine. Aga ma ei välista, et Putini ja Tillersoni kohtumine võib ikka toimuda nagu see tihti juhtub. Sellest aga teatatakse tagantjärele," ütles Ignatov.

Moskva aga ei kavatse muuta oma otsust peatada kahepoolse memorandumi, mis välistab intsidendid Süüria õhuruumis.

"Aga mis on selle memorandumi mõte, kui USA tegutseb ette hoiatamata ja selle baasi territooriumil võiksid vabalt olla Vene sõjaväelased? Nüüd on Venemaal juriidiline alus vastata USA-le sõjaliselt, kui tuleb teine löök ja Vene sõjaväelased saavad surma," arutles Fenenko.

Üldine arvamus Moskvas on aga üsna pessimistlik - kuidas võib USA-ga milleski kokku leppida, kui Ameerika juhtkonnal puudub ühine seisukoht, millele Venemaa saaks omalt poolt vastata.

"Venemaa traditsiooniline seisukoht on päris õige selles mõttes, et peaks olema mingi väljatöötatud ühine joon. Siis Venemaa saab midagi pakkuda ja midagi konkreetselt arutada," ütles Zahharov.

Vaata artiklile lisatud videost ka Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professori Vello Pettai kommentaari.