ÜRO: pooli Iraagi peresid ohustab sõja tõttu nälg

ÜRO organisatsioon WFP selgitas, et enamik Iraagi peredest ei ole võimelised end toitma, kui põhitoiduainete hinnad tõusevad või lahingud laienevad, vahendas Reuters.

"Nad ei suuda rohkem šokke taluda," ütles WFP pressiesindaja Dina El-Kassaby.

ÜRO teatel on konflikt ja ebastabiilsus mõjutanud Iraagis toidutootmist - põlluharijatel on puudus seemnetest ja väetistest ning paljud on sunnitud oma maa hülgama või loomad müüma.

WFP ja Iraagi valitsuse korraldatud uuringus leiti, et 2,5 protsenti rahvastikust ehk rohkem kui 800 000 inimest lähevad igal õhtul näljasena magama. El-Kassaby sõnul võib see arv tõusta, sest kahel kolmandikul riigisiseselt ümberasustatud inimestest ja enam kui pooltel oma kodudes elavatel iraaklastel on vaevu nii palju süüa, et end ära toita.

WFP selgitas, et ligi 75 protsenti alla 15-aastastest Iraagi lastest käivad kooli asemel tööl, et aidata perele toitu lauale tuua.

Uuringus osales üle 20 000 Iraagi pere nii linnades kui ka maapiirkondades üle kogu riigi. Uuring viidi läbi enne operatsiooni ISIS-e väljatõrjumiseks Mosulist ning ei kajasta sealt põgenenud inimeste olukorda.

ÜRO humanitaarasjade koordinaator Iraagis ütles, et Mosulist on alates möödunud aasta oktoobrist, mil operatsioon algas, põgenenud üle 300 000 inimese.