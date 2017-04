Laaneots: propaganda mõttes peab Venemaa suurt kisa tegema

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots ütles, et propaganda mõttes peab Venemaa oma rahvast pärast USA raketilööke Süürias rahustama, kuid ainus negatiivne otsus juhtunu järel on tema hinnangul president Vladimir Putini ja USA välisministri Rex Tillersoni kohtumise ärajätmine.

Kui Venemaa on öelnud, et USA rünnak Süürias oli nõrk, sest purustused olid tagasihoidlikud ja enamik rakette ei jõudnud sihtmärgini, siis Laaneots ütles "Aktuaalsele kaamerale", et sõltumatu Iisraeli satelliitluure uuring näitab teist pilti.

"Nende andmetel on 44 objekti saanud tabamuse ja purustatud, sealhulgas on hävitatud üheksa lennukit, täielikult infrastruktuur. Mida ei ole puututud, on lennurajad," märkis ta.

Venemaa sulges pärast rünnakut nn kuuma liini, mille alusel on Venemaa ja USA aastaid teineteisele teatanud, kus nende sõjalennukid viibivad. Laaneotsa hinnangul tegi Venemaa sellise otsuse emotsioonidest lähtudes ja suures segaduses.

"Mingit põhjust seal teineteise lennukeid alla lasta ei ole. Aga käed on vabaks lastud mõlemal poolel. Ja kui vaadata ülekaalu õhus, siis kindlasti on koalitsioonijõududel lennuväge palju rohkem kui Venemaa oma," lisas ta.

Vastates küsimusele, kas Venemaa võib tüli eskaleerumise korral anda USA-le vastulöögi kuskil mujal, näiteks Baltimaades, ütles Laaneots, et olukorda ei maksa üledramatiseerida.

"See on juba argade inimeste arvamus. Põhjus minu väiteks on selles, et kõigepealt rünnati mitte Vene vägesid, Vene lennuvälja, vaid Süüria oma. Kusjuures Venemaa ise on viimasel ajal kaevanud, et Bashar al-Assad ei taha neid eriti kuulata mingites poliitilistes nõuannetes, isegi sõjalistes. Teiseks, Venemaa olukord on praegu selline, et vaevalt ta riskib mingi kolmanda konfliktiga - ta on segatud kahte sõtta - Ida-Ukrainas ja Süürias. Kolmas on suured majanduslikud probleemid, neljas kasvav rahva rahulolematus Venemaal ja ka terroriaktid, mis tulevad üha rohkem erinevates kohtades välja," selgitas Laaneots.

Selle kohta, kui suur tüli Moskva ja Washingtoni vahel praegu on, ütles Laaneots, et Vememaa peab suurt kisa tegema, et enda rahvast rahustada.

"Propagandistlikult nad peavad suurt kisa tegema, kõigepealt rahustama kuidagi oma rahvast, oma Potjomkini küla näitama, et "me oleme suured ja võimsad". See on tavaline selleks, et just oma inimesi rahustada. Selles mõttes Putin ja tema lähikondlased tegutsevad," rääkis Laaneots.

"Ainus, mis oli võib-olla negatiivne žest Putini poolt, oli see, et ta pidi kohtuma Tillersoniga, aga nüüd on ta selle ära jätnud ja jääb vestlus kahe välisministri vahel," lisas ta.