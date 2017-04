USA ametnik: Venemaa teadis Süüria keemiarünnakust ette

Ametniku sõnul lendas Venemaa droon Süürias haigla kohal, kui rünnakuohvrid abi saamiseks haiglasse pöördusid, vahendas AP.

Mõni tund pärast drooni lahkumist pommitas tema sõnul Venemaal ehitatud hävituslennuk haiglat. Ameerika ametnike hinnangul tehti seda selleks, et varjata keemiarelvade kasutamist.

Kuni esmaspäevani olid USA ametnikud öelnud, et nad ei ole kindlad, kas drooni juhtis Venemaa või Süüria. Kõrge ametnik märkis, et siiani ei ole aga selge, kes juhtis haiglat pommitanud lennukit.

USA ametniku hinnangul ei saanud drooni kohalolu olla juhuslik ning Venemaa pidi teadma, et tulemas on keemiarelvarünnak ning et ohvrid otsivad abi.

Sellisest infost teatanud ametnikul ei ole õigust avalikult luureteemadel kõnelda, mistõttu palus ta anonüümsust.

USA hinnangul hävitas õhulöök Süürias suure osa režiimi lennukitest

USA eelmise nädala rünnak Süüria õhuväebaasile hävitas 20 protsenti toimivatest sõjalennukitest, ütles esmaspäeval kaitseminister Jim Mattis.

"Kaitseministeeriumi hinnangul said õhulöögis kahjustada või hävinesid kütuse- ja laskemoonavarud, õhutõrjevõimekus ja 20 protsenti toimivatest sõjalennukitest. Süüria režiim on kaotanud võimekuse tankida ja taasvarustada lennukeid laskemoonaga Shayrati õhuväebaasis," sõnas Mattis.

"Süüria valitsuse poolt oleks äärmiselt mõtlematu keemiarelvi uuesti kasutada," leidis kaitseminister.

USA kahtlustab keemiarelvade olemasolu pommitatud lennuväljal

USA kahtlustab, et Süüria režiimil on endiselt keemiarelvi lennuväljal, mida tabas reedel Ühendriikide õhurünnak, teatasid esmaspäeval võimuesindajad.

USA keskväejuhatuse eestkõneleja John Thomas sõnul oletatakse peale selle, et keemiarelvi hoitakse ka Homsi lähedal.

Kolonel ütles, et keemiarelvad jäeti rünnakus teadlikult puutumata, et gaas ei leviks ümbrusesse.

"Me kahtlustasime, et on suur tõenäosus keemiarelvade olemasoluks teatud hoonetes ja jätsime need puutumata," rääkis Thomas.

USA luure on kindel, et Süüria režiimil on veel keemiarelvi, kuid nad ei tea, millega on täpsemalt tegemist.

Ühendriigid tulistasid ööl vastu reedet enam kui poolsada tiibraketti Süüriasse, kättemaksuks arvatava keemiarünnaku eest tavakodanike vastu. Raketid tulistati välja laevadelt USS Porter ja USS Ross, mis kuuluvad USA mereväe kuuendasse laevastikku ning mis paiknevad Vahemere idaosas.