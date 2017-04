Hiina hukkas mullu "tuhandeid" inimesi, kirjutas Amnesty kohtutoimikutele ja uudistele tuginedes.

Teised riigid hukkasid mullu kokku vähemalt 1032 inimest, mida on 2015. aastaga võrreldes 37 protsenti vähem. Hukkamistest enamik ehk 87 protsenti viidi täide neljas riigis - Iraanis, Saudi Araabias, Iraagis ja Pakistanis.

Amnesty uurimisest selgus, et Hiina kohtuotsuste avalikust andmebaasist on välja jäetud sajad surmaotsused, kaasa arvatud need, kus kaitsealune on välismaalane. Amnesty hinnangul viitab see Hiina võimude koordineeritud püüdlusele varjata hukatute tegelikku arvu.

Valitsev Kommunistlik Partei peab hukatute arvu riigisaladuseks.

"Hiina on tegelikkuses ainus riik, kus hukkamisi ümbritseb täielik saladuskate," ütles Amnesty Ida-Aasia osakonna juht Nicholas Bequelin. "Ilmselt on põhjus see, et arv on šokeerivalt kõrge ning Hiina ei taha seista teistest maailma (riikidest) täiesti eraldi."

Kuigi kohaliku meedia andmeil hukati 2014.-2016. aastani riigis vähemalt 931 inimest, siis veebis kättesaadavast avalikust andmebaasist leiti neist vaid 85.

Hiina ülemkohus otsustas 2013. aastal, et kõik kohtuotsused tuleb avalikustada, kuid reeglil on mitmed erandid. Muu hulgas ei kuulu avalikustamisele kohtuprotsessid, milles käsitletakse "riigisaladusi" või eraisiku puutumatust.

Hiina kohtud langetavad süüdimõistva otsuse 99,92 protsendis hagidest. Kardetakse, et riik hukkab paljusid süüta inimesi, sest politsei tugineb jõuga välja pressitud ülestunnistustele.

Seaduse alusel tuleks sunniviisilised ülestunnistused tõenditest välja jätta, kuid tegelikkuses on politseil vabad käed saada ülestunnistus piinamise ja pikaaegse kinnipidamise kaudu, ütles New Yorgi ülikooli professor Jerome Cohen.

USA-s paiknev fond Dui Hua kirjutas 2016. aastal raportis, et Hiinas jääb surmamõistva kohtuotsuse langetamise ja täideviimise vahele keskmiselt kaks kuud.