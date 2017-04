Põhja-Korea teatas, et on sõjaks USA-ga valmis

Põhja-Korea mõistis teisipäeval karmisõnaliselt hukka USA lennukikandja lähenemise Korea poolsaarele ja hoiatas, et on pingete edasise kasvamise puhul regioonis valmis sõjaks, edastas riiklik uudisteagentuur KCNA.

"See tõestab veel kord, et USA hoolimatu tegutsemine on jõudnud väga tõsisesse faasi," ütles Põhja-Korea välisministeeriumi eestkõneleja.

"Põhja-Korea on valmis vastama igat liiki sõjale, mida USA ihkab. Kavatseme vastata igasugustele provokatsioonidele kõige karmimal moel ja kaitsta ennast meie relvade võimsa jõuga" lisas pressiesindaja.

USA armee teatas nädalavahetusel, et lennukikandja USS Carl Vinsoni löögirühm liigub Singapurist Korea poolsaarele lähemale.

"Carl Vinsoni lahingugrupile on antud käsk säilitada valmisolek Vaikse ookeani lääneosas. Meie hinnangul on tõhustatud kohalolek vajalik," ütles regiooni väejuhatuse eestkõneleja Dave Benham.

President Donald Trump tahab kaardistada võimalusi Põhja-Korea tuumaohu kõrvaldamiseks, ütles pühapäeval USA kõrge ametnik. Trump on nimetanud Hiinat võtmeliitlaseks Põhja-Korea tuumaohu ohjeldamisel, kuid samas öelnud, et Ühendriigid on ka üksi valmis selle ohu likvideerima.

Põhja-Korea on sooritanud viis tuumakatsetust, neist kaks möödunud aastal. Satelliitpiltide analüüsides on märke, et riik on valmistumas kuuendaks. Pyongyang pole näidanud üles mingit kavatsust piirata ka oma raketiprogrammi, mille lõppeesmärgiks on tagada võimekus anda tuumalöök USA mandriosale.

Pyongyangis tähistatakse Kim Il-sungi 105. sünniaastapäeva

Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis tähistatakse käesoleval nädalal riigi looja Kim Il-sungi 105. sünniaastapäeva, mille puhul korraldati ka massiivne sõjaväeparaad, vahendasid ERR-i teleuudised.

Pyongyangi tänavad on tähistatud lillede ja lippudega. Sõjaväeparaad lõppes Kumsusani mälestuspalee juures, kus avaldati austust nii Kim Il-sungile kui ka 2011. aasta lõpus manalateele läinud Kim Jong-ilile.

Põhja-Korea praegune liider Kim Jong-un sellel tseremoonial ei osalenud.

Küll on Põhja-Korea aga selleks nädalaks riiki kutsunud ebatavaliselt suure hulga rahvusvahelise meedia esindajaid.