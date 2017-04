Rahvasaadik: Venemaa ei tulista Süürias USA rakette alla

USA uue raketirünnaku korral Süürias ei tulista Vene õhujõud Ameerika rakette alla, kuid Süüria õhutõrjesüsteemidel on täielik õigus seda teha, ütles Vene föderatsiooninõukogu kaitse- ja julgeolekukomisjoni esimees.

"Meie väed on Süürias selleks, et võidelda terrorismi vastu. Meil ei ole mandaati Süüria kaitsmiseks välisohtude eest ja me ei tulista rakette alla. Kui Süüriaõhutõrje seda teeb, on neil selleks täielik õigus," ütles Viktor Ozerov teisipäeval.

Samas rõhutas Ozerov, et Venemaa kavatseb kaitsta oma sõjabaase Süürias õhutõrjesüsteemidega S-300 ja S-400.

Washington ei ole välistanud uue keemiarünnaku korral raketilöökide jätkamist Süürias.

USA ja Suurbritannia loodavad Venemaa Süüria asjus ümber veenda

Suurbritannia peaminister Theresa May ja USA president Donald Trump pidasid esmaspäeval telefonikõne, milles väljendasid lootust, et käes on soodne hetk Venemaa ümber veenda Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi toetamise osas.

Briti valitsusjuhi ametkonna teatel vestlesid May ja Trump esmaspäeval esimest korda pärast Süüria keemiarünnakut, milles sai surma vähemalt 87 inimest.

Briti kaitseminister Michael Fallon süüdistas pühapäeval Venemaad "kaudses vastutuses" 87 inimese hukkumise eest sellenädalases Süüria keemiarünnakus.

"Assadi peamine toetaja on Venemaa. Kaudselt vastutab Venemaa iga sellenädalase tsiviilohvri eest," kirjutas minister ajalehes The Sunday Times avaldatud arvamusloos. "Kui Venemaa soovib pääseda vastutusest tulevaste rünnaku eest, peab Vladimir Putin täitma oma kohustust tagada, et Assadi keemiarelvastus lõplikult likvideeritaks ning osalema täielikult ÜRO rahuprotsessis."

Fallon kinnitas Briti seisukohta, et Assad peab ametist lahkuma.

"Isik, kes kasutab oma rahva vastu tünnipomme ja keemiarelva, lihtsalt ei saa olla Süüria tulevane liider," ütles minister.

USA välisminister Rex Tillerson ütles nädalavahetusel ilmunud usutluses, et kavatseb algaval nädalal Moskvas peetavatel kohtumistel survestada Venemaad, mis ei ole suutnud takistada Süürial keemiarelva kasutamast. Tillerson kohtub Vene välisministri Sergei Lavroviga teisipäeval, vaid mõni päev pärast Ühendriikide raketirünnakut Süüria õhuväebaasile.

Tegemist oli esimese korraga, kui USA sekkus otseselt Süüria kodusõtta Bashar al-Assadi režiimi vastu.

Moskva on püüdnud oma kauaaegset liitlast al- Assadit keemiarelva intsidendi osas puhtaks pesta, öeldes, et Süüria sõjalennukid tabasid mässuliste relvahoidlat, kus hoiti pomme, mille sisse oli mürgiseid aineid pandud.

Tillerson ütles, et kavatseb Moskva-visiidi käigus ärgitada välisminister Lavrovi ja Vene valitsust täitma rahvusvahelise kogukonna ees võetud kohustust, mille kohaselt Venemaa tagab keemiarelvade hävitamise.

"Miks Venemaa ei ole suutnud seda saavutada on mulle ebaselge," märkis USA välisminister.

Kui Süüria veel keemiarünnakuid toime paneb, on see Tillersoni sõnul väga kahjulik Venemaa-USA suhetele.

"Ma ei usu, et Venemaa soovib halvendada suhteid USA-ga, kuid selleks on vaja palju arutelusid ja dialoogi, et mõista paremini, milliseid suhteid Venemaa USA-ga tahab," lisas ta.

Tillerson ja teised Ühendriikide kõrgemad ametiisikud on kinnitanud, et USA eesmärgid piirduvad edasiste keemiarünnakute ärahoidmisega, ning kampaaniat Assadi kukutamiseks alustada ei soovita.

"Me nõuame ja kutsume Bashar al- Assadit üles peatama nende relvade kasutamise. Muus osas meie sõjalises positsioonis muutusi pole," kinnitas ta.

"Ma loodan konstruktiivsetele kõnelustele Venemaa valitsuse ja välisminister Lavroviga ning sellele, et Venemaa toetab stabiilse Süüriani viivat protsessi."

Vene presidendi pressisekretär Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et andes Süüria pihta raketilöögid, näitas USA täielikku soovimatust teha Venemaaga koostööd.

"USA näitas sel viisil täielikku soovimatust teha Süürias mingilgi viisil koostööd ja arvestada üksteise huvisid," ütles Peskov ajakirjanikele.

Samas suunas ta kaitseministeeriumile edasi küsimuse, kas Venemaa ja USA õhujõud koordineerivad praegu oma tegevust, lähtudes vastastikuse arusaamise memorandumist.

USA hinnangul hävitas õhulöök Süürias suure osa režiimi lennukitest

USA eelmise nädala rünnak Süürias asuvale Shayrati õhuväebaasile hävitas 20 protsenti president Bashar al-Assadi režiimi toimivatest sõjalennukitest, ütles esmaspäeval Ühendriikide kaitseminister Jim Mattis.

"Kaitseministeeriumi hinnangul said õhulöögis kahjustada või hävinesid kütuse- ja laskemoonavarud, õhutõrjevõimekus ja 20 protsenti toimivatest sõjalennukitest. Süüria režiim on kaotanud võimekuse tankida ja taasvarustada lennukeid laskemoonaga Shayrati õhuväebaasis," sõnas Mattis.

"Süüria valitsuse poolt oleks äärmiselt mõtlematu keemiarelvi uuesti kasutada," leidis kaitseminister.

Ühendriigid tulistasid ööl vastu reedet enam kui poolsada tiibraketti Süüriasse, kättemaksuks arvatava keemiarünnaku eest tavakodanike vastu. Raketid tulistati välja laevadelt USS Porter ja USS Ross, mis kuuluvad USA mereväe kuuendasse laevastikku ja paiknevad Vahemere idaosas.

USA teatas Euroopa Liidule, et andis Shayrati õhujõudude baasile löögi, et tõkestada keemiarelva levitamist ja kasutamist.