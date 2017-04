Munitsipaalpolitsei ostab üheksa uut linnamaasturit

Mupo selgitas ERR-ile, et vahetab riigihankega korraliselt välja osa oma masinapargist. "Seekord on need varasema hankega soetatud Nissan Qashqaid, mille liisinguaeg saab peagi läbi," ütles mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

Mupo patrullteenistuse kasutuses on praegu neli autot, linnaosades asuvatel tugipunktidel samuti neli. Üks auto on haldusosakonnal. Hunt ütles, et autod lähevad samade kasutajate valdusesse.

Uutele autodele tulevad kollased vilkurid ja uus välisilme. Sõidukite disainivõistlus on välja kuulutatud ja see lõpeb 1. mail.

Praegu on munitsipaalpolitsei käsutuses lisaks üheksale linnamaasturile kolm Volkswagen Caravelle bussi, mida kasutavad noorsootöö sektor ja patrull. Neljas buss - Ford Transit on piletikontrolli meeskonna käsutuses.