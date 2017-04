USA lennufirma tegi vea ning kasutas siis reisija eemaldamiseks vägivalda

USA meedias on saanud palju vastukaja video, mis kujutab konflikti lennufirma United Airlines pardal. Salvestuselt on näha, kuidas lennufirma turvatöötajad ning politseinikud lohistavad lennukist välja üht reisijat. Tüli sai alguse lennufirma veast - lennukisse oli müüdud liiga palju pileteid ning seetõttu paluti mõnel inimesel "vabatahtlikult" koht vabastada, eelpool mainitud mees aga vabatahtlikult lahkuda ei soovinud ning turvatöötajad kasutasid seejärel tema vastu vägivalda.

Avalikkuse pahameel on tingitud ka asjaolust, et lennufirma United Airlines on ka varem korduvalt kummalistesse skandaalidesse sattunud, sealhulgas on tähelepanu saanud juhtumid, kus turvamehed reisijate vastu liigset ning põhjendamatut jõudu kasutavad, vahendasid Yle, BBC, Daily Mail ning courier-journal.com.

Värske intsident leidis aset pühapäeval Chicago lennuväljal, lennukis, mis pidi suunduma Kentucky osariiki Louisville'i linna.

Lennukisse oli müüdud liiga palju pileteid ning lennufirma soovis, et lennukis oleks ruumi ka neljale lennufirma töötajale. Seetõttu pakkus lennufirma neljale reisijale, kes vabatahtlikult oma koha loovutavad, rahalist kompensatsiooni ja tasuta ööd hotellis. Esialgu pakuti kompensatsiooniks 400 ja seejärel 800 dollarit.

Kui ükski reisija oma kohta vabatahtlikult ei loovutanud, teatasid lennufirma esindajad, et valivad neli reisijat välja liisuheitmise teel. Sellisel teel välja valitud reisijad oleksid saanud igaüks 1000 dollari suuruse kompensatsiooni.

Üks liisuheitmise teel välja valitud mees aga keeldus lahkumast ja rõhutas, et ta on arst, kes peab olema järgmisel päeval juba teises linnas haiglas tööl. Vaidluse jätkudes kutsus lennufirma kohale lennujaama politseinikud ning peagi läks konflikt juba füüsiliseks.

Teise reisija poolt filmitud videos on näha, kuidas turvamehed ja politseinikud kisuvad mehe istekohalt vahekäiku ja lohistavad ta siis lennukist välja. Kogu rüselust saadab ka valjuhääne vaidlus ning kaasreisijate protest lennufirma käitumise vastu. "Jumal küll! Mida te teete? See on vale," hüüab näiteks üks kaasreisijatest.

Lennufirma kaitseb oma töötajaid

United Airlinesi omanikfirma tegevjuht Oscar Munoz vabandas avalikult juhtunu eest, kuid kaitses siis töötajatele saadetud kirjas jälle lennufirma otsust.

"Meie töötajad järgisid selliste olukordade jaoks ette nähtud reegleid. Kuigi mul on väga kahju, et selline olukord tekkis, olen ma teile ka toeks ja soovin, et kindlustate eelkõige lendude toimumise," kirjutas Munoz kirjas, mis Reutersile lekkis.

Tegevjuhi sõnul juhtumit praegu uuritakse. Ettevõtte pressiesindaja sõnul oli siiski tegu veaga, et reisijatel lasti lennukisse minna olukorras, kus kohti oli liiga vähe.

"Mees tegutses valesti ja politsei sattus raskesse olukorra. United oleks võinud lahendada olukorra mitmel viisil ja see ei olnud hea viis," nentis pressiesindaja.

Üks intsidendis osalenud lennujaama politseinikest on uurimise ajaks töölt kõrvaldatud ning Chicago lennuameti kinnitusel ei vastanud osa tema tegevusest kuidagi ameti ettekirjutustele.

Seega uurivad juhtumit lisaks lennufirmale ka Chicago lennuamet ning USA transpordiministeerium.

Mees naasis lennukisse verisena ja viidi seejärel kanderaamil minema

Video autoriks olnud reisija abikaasa rääkis meediale, et minema lohistatud mees selgitas lennufirma töötajatele, et ta on arst, kes peab juba hommikul saama oma patsiendi juurde. Samuti olevat mees kahtlustanud, et tema välja valimine oli tingitud tema rassist ehk hiinapärasest välimusest.

Pärast lennukist välja lohistamist õnnestus mehel tulla veel korraks lennukisse tagasi ning siis oli tema suu ja lõug verine, meenutasid pealtnägijad. Kui ta uuesti välja lohistati, lahkus lennukist umbes pool reisijatest.

Pärast seda tegi firma lennuki täiesti tühjaks, väidetavalt puhastamise eesmärgil. Lõpuks väljus lend kolm tundi hiljem ja ilma minema lohistatud meheta. Ühe pealtnägija sõnul olevat ta näinud, kuidas mees kanderaamiga minema viidi.

United CEO response to United Express Flight 3411. pic.twitter.com/rF5gNIvVd0 — United (@united) April 10, 2017

