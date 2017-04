Allikad: Tillerson siiski kohtub Moskvas Putiniga

RBK-ga rääkinud kaks Vene välisministeeriumiga seotud allikat kinnitasid teisipäeval, et president Vladimir Putin siiski kohtub USA välisministri Rex Tillersoniga, kui viimane Moskvas visiidil on.

Tillersoni visiit algab juba teisipäeval, kui ta saabub Itaaliast G7 välisministrite kohtumiselt. Kohtumine Putiniga peaks aset leidma kolmapäeval, vahendas RBK.

Tillersoni ja Putini võimalikust kohtumisest teatasid allikad juba märtsis. Esmaspäeval aga Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kohtumise toimumist ei kinnitanud ning meedias oletati, et tegemist on Moskva vastusega USA poolt eelmisel nädalal Süürias korraldatud raketirünnakuga.

G7 välisministrid üritavad kolmapäeval leppida kokku ühises seisukohas Süüria konflikti asjus, et Tillersonil oleks tugevam positsioon survestada Venemaad president Bashar al-Assadi toetamisest loobuma.

Lisaks kohtub Tillerson enne Moskva visiiti ka Lähis-Ida liitlastega.

ERR Washingtonis: Tillersoni visiit Venemaale tõotab tulla pingeline

USA välisminister Rex Tillerson sõidab teisipäeva õhtul ametlikule visiidile Moskvasse, kus kohtub kolmapäeval Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga. Ministrite kohtumine tõotab tulla pingeline, sest kahe riigi suhted ei ole pärast eelmise nädala USA rünnakut Süürias eriti heas seisus, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Pärast eelmise nädala rünnakut Süüria lennuväebaasile süüdistas Venemaa USA-d rahvusvahelise õiguse rikkumises. USA aga omakorda kritiseeris Venemaad, et see ei suutnud ära hoida Süüria režiimi keemiarünnakut tsiviilelanikkonna vastu.

Vaatamata sellele tundub, et Venemaa valitsus on valmis USA-ga läbi rääkima, sest vastasel juhul oleks Tillersoni visiit üleüldse tühistatud. Küsimus on selles, kui palju või kas üldse on Venemaa valmis Süüriaga seoses järeleandmisi tegema.

Tillersonil on Venemaa valitsusele selge sõnum: võtke Bashar al-Assadiga midagi ette või me ei karda astuda edasisi samme. USA soovib, et Venemaa survestaks Assadit Süüria tuleviku üle läbi rääkima ning loobuma keemiarelvadest nagu lubatud 2013. aastal sõlmitud kokkuleppes.

Pärast sõjalist sekkumist Süürias on Tillersonil läbirääkimistel teistsugune positsioon, sest USA näitas, et nad on vajadusel valmis ka tegelikult reageerima. Varem on USA uuelt administratsioonilt tulnud sõnumeid, et Süüria kodusõja lahendamisega võiks pigem tegeleda Venemaa ning Assadi võimult kõrvaldamist enam otseselt ei nõuta.

Samas ei saa Tillerson Venemaa valitsust liiga palju survestada, sest võiks tõmmata kriipsu peale igasugusele konstruktiivsele arutelule. Ettevõtte ExxonMobil tegevjuhina on Tillerson ajanud venelastega äri, saanud Putinilt Venemaa sõpruse ordeni, kuid seekordne visiit paneb tõsiselt proovile tema diplomaatilised oskused.

Tillersoni kohtumine Venemaa välisministri Sergei Lavroviga on plaanitud kolmapäevaks ning muuhulgas räägitakse ka terrorismi vastasest võitlusest. Venemaa vastaste sanktsioonide leevendamine aga lähiajal enam tõenäoliselt jutuks ei tule.