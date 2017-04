ERR Washingtonis: Tillersoni visiit Venemaale tõotab tulla pingeline

Pärast eelmise nädala rünnakut Süüria lennuväebaasile süüdistas Venemaa USA-d rahvusvahelise õiguse rikkumises. USA aga omakorda kritiseeris Venemaad, et see ei suutnud ära hoida Süüria režiimi keemiarünnakut tsiviilelanikkonna vastu, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Suhete halvenemise märgiks on muuhulgas ka see, et Tillerson ei kohtu visiidi ajal Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Vaatamata sellele tundub, et Venemaa valitsus on valmis USA-ga läbi rääkima, sest vastasel juhul oleks Tillersoni visiit üleüldse tühistatud. Küsimus on selles, kui palju või kas üldse on Venemaa valmis Süüriaga seoses järeleandmisi tegema.

Tillersonil on Venemaa valitsusele selge sõnum: võtke Bashar al-Assadiga midagi ette või me ei karda astuda edasisi samme. USA soovib, et Venemaa survestaks Assadit Süüria tuleviku üle läbi rääkima ning loobuma keemiarelvadest nagu lubatud 2013. aastal sõlmitud kokkuleppes.

Pärast sõjalist sekkumist Süürias on Tillersonil läbirääkimistel teistsugune positsioon, sest USA näitas, et nad on vajadusel valmis ka tegelikult reageerima. Varem on USA uuelt administratsioonilt tulnud sõnumeid, et Süüria kodusõja lahendamisega võiks pigem tegeleda Venemaa ning Assadi võimult kõrvaldamist enam otseselt ei nõuta.

Samas ei saa Tillerson Venemaa valitsust liiga palju survestada, sest võiks tõmmata kriipsu peale igasugusele konstruktiivsele arutelule. Ettevõtte ExxonMobil tegevjuhina on Tillerson ajanud venelastega äri, saanud Putinilt Venemaa sõpruse ordeni, kuid seekordne visiit paneb tõsiselt proovile tema diplomaatilised oskused.

Tillersoni kohtumine Venemaa välisministri Sergei Lavroviga on plaanitud kolmapäevaks ning muuhulgas räägitakse ka terrorismi vastasest võitlusest. Venemaa vastaste sanktsioonide leevendamine aga lähiajal enam tõenäoliselt jutuks ei tule.