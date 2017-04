Advokaat: Stockholmi veokirünnakus kahtlustatav mees tunnistas end süüdi

39-aastast Usbekistani kodanikku kahtlustatakse selles, et ta rammis reedel, 7. aprillil Stockholmi kesklinnas enda poolt varastatud veokiga inimesi. Neli inimest sai surma ja 15 vigastada. Üheksa kannatanut viibi praeguseni haiglas, vahendasid The Local ja Yle.

Akilov peeti kinni mitu tundi pärast rünnakut Märsta linnaosas, mis asub 40 kilomeetri kaugusel Stockholmi kesklinnast.

Mehe puhul on teada, et Rootsi võimud olid keeldunud talle elamisluba andmast ning et teda ootas ees riigist välja saatmine. Samuti olevat ta juba varem tundnud suurt poolehoidu ja huvi islamiäärmusluse ja terroriorganisatsioonide vastu.

Stockholmi ringkonnakohtu juures olid teisipäeval kõrgendatud turvameetmed. Eelvangistuse rakendamist puudutava istungi alguses ütles Akilovi advokaat Johan Eriksson, et mees "tunnistab terrorikuriteo sooritamist ja aktsepteerib enda vahi alla võtmist". Ülejäänud istung toimus juba suletud uste taga.

Enne kohtuistungit oli Akilov nõudnud, et tema advokaat tuleb välja vahetada ning et uus advokaat peab olema sunniidist moslem. Kohus seda soovi ei arvestanud.

Fairly sizable police presence on Kungsholmen as we await the remand hearing for the prime suspect in the Stockholm truck attack pic.twitter.com/Ms4koUdRgE