Hänni: valimiskünnise langetamisel ei tohiks lähtuda päevapoliitikast

Valimiskünnise langetamine riigikogu valimistel eeldab valimisseaduse muutmist ning seda tuleks teha vähemalt aasta enne valimisi, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Presidendi hariduse ja demokraatia nõuniku Liia Hänni (SDE) sõnul jäi ettepanek aega, kus riigikogus oli esindatud neli erakonda ning tundus, et erinevad vaated ja huvid on vähe esindatud.

"Praegu on see olukord veidi teine - meil on kuus erakonda parlamendis, viieprotsendiline valimiskünnis oli omal ajal tingitud sellest, et parlament oleks töövõimeline, et seal oleks kindel struktuur ja põhiliselt ongi Eestis olnud riigikogus enamvähem kuus erakonda, mis on normaalne," märkis Hänni.

Riigikogu liige Jüri Adams Vabaerakonnast meenutas, et künnise mõte oli omal ajal hoida riigikogu teovõimelisena, et see ei killustuks liialt väikeste parteide vahel.

"Praegusel hetkel sellel ei ole tõenäoliselt mitte mingisugust tähtsust, võiks olla hoopis ilma künniseta või kolmeprotsendilise künnisega, kuid künnist enam tõsta küll ei tohiks," arvas Adams ja lisas, et see annaks juurde võibolla vaid kolm hästi väikese toetusega rühma, kes saaksid riigikogus oma 1-3-liikmega esinduse.

Eelmistel riigikogu valimistel üle kolme protsendi hääli kogunud, kuid künnise alla jäänud rohelised peavad lävendist olulisemaks seda, kuidas erakondi rahastatakse, sest nende hinnangul hoiab praegune mudel uued tulijad eemal.

Hänni sõnul ei tohiks antud teema taas päevakorda tõusmisel lähtuda kindlasti päevapoliitikast.