Prantsusmaal põles maha migrantide laager, põlengule eelnes kaklus

Grande-Synthe'i laagris, kus elab või elas umbes 1500 migranti, tegid leegid ulatuslikku hävitustööd, sest üksteise lähistele püstitatud puidust onnid võtsid kergelt tuld, vahendasid Yle ja The Local.

Päästeametnike kinnitusel sai tulekahju tagajärjel viga vähemalt 10 inimest.

Põlengu põhjus pole hetkel veel teada. Pealtnägijate sõnul eelnes tulekahjule massikaklus laagri elanike vahel ning seetõttu peetakse üheks tõenäoliseks põhjuseks ka süütamist.

Võimude kinnitusel on laager sisuliselt maani maha põlenud. Migrandid on laagrist evakueeritud ning kohalikud võimud paigutavad nad elama ajutistele pindadele, näiteks on selleks ette nähtud kaks Grande-Synthe'i linnaosas asuvat võimlat.

Laagris elasid peamiselt Iraagi kurdid ja Afganistanist pärit inimesed ning esmaspäevaõhtune tüli puhkeski kurdide ja afgaanide vahel.

Massikakluse tagajärjel sai kuus inimest noahaavu. Võimuesindajad on veendunud, et süütamine on eelnenud kaklusega otseselt seotud.

Ka kustutustööde ajal tulimärulipolitseil elanike ohjeldamiseks sekkuda ning korrakaitsjaid loobiti kividega.

"Seal pidi olema nii, et põlema pandi mitu kohta korraga, see pole muul moel seletatav. Tundub, et see oli seotud kaklustega Iraagi ja Afganistani kodanike vahel," nentis Grande-Synthe'i linnaosa esindaja Olivier Caremelle.

Humanitaarorganisatsiooni Piirideta Arstid poolt 2016. aasta märtsis rajatud Grande-Synthe'i laagri elanike arv hakkas kiirelt kasvama pärast seda, kui võimud lammutasid eelmise aasta lõpus 40 kilomeetri kaugusel Calais's asunud kurikuulsa mitteametliku laagri ehk Džungli. Tunnistajate sõnul olid hiljutised tülid seotud eelkõige sellega, et Džunglist saabus Grande-Synthe'i palju afgaane, kes aga kurtsid, et nende elutingimused on halvemad, kui laagris varem elanud kurdidel.

Tõsiseid kaklusi oli laagris ka varem ning Prantsuse ametnikud teatasid märtsi keskel, et nimetatud laager, mille rajamisele keskvõim juba algusest peale vastu oli, tuleb maha lammutada ning elanikud mujale ümber asustada.

Prantsusmaa põhjarannikul on olnud juba kümmekond aastat mure Suurbritanniasse pürgivate migrantidega, kes piirkonda omal algatusel laagreid püstitavad. Laagrites ja nende lähistel levib kuritegevus ning korrarikkumine ning võimud on selliseid laagreid korduvalt maha lammutanud, kuid aja jooksul kerkivad nende asemele uued.