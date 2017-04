Helsingisse saabub hübriidohtude keskuse avamise päeval Vene ideoloog Dugin

Kompetentsikeskuse asutajaliikmeteks on lisaks Soomele kümme Euroopa Liitu või NATO-sse kuuluvat riiki - USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Suurbritannia, Eesti, Läti, Leedu, Hispaania, Rootsi ja Poola. Yle andmetel võib keskuse juhiks saada Aalto ülikooli küberturvalisuse professor ning tuntud julgeolekuanalüütik Jarno Limnéll.

Asjaolu, et samal päeval korraldab Bäckman seminari, kus räägitakse kompetentsikeskusega justkui sarnasel teemal, on Soome meedia hinnangul osa Vene infooperatsioonidest.

"See on klassikaline näide informatsiooniga mõjutamisest. Tuuakse esile konkureeriv organisatsioon, millel on peaaegu sama nimi," nentis Ylele Soome riigikantselei pressiesindaja Markku Mantila.

Mantila sõnul on Bäckmani ürituse kutse tekitanud juba segadust Soomes asuvate diplomaatide seas ning mitmed neist Soome ametnikelt asjaolude kohta selgitust küsinud.

"Ma olen rõõmuga avastanud, et Bäckmani üritust märganud inimesed on meie käest küsinud, mis asi see on. Üks diplomaat küsis seda näiteks otse minult," sõnas riigikantselei kõneisik.

Aleksandr Dugin on alates 2015. aastast USA poolt kehtestatud sanktsioonide nimekirjas, sest Washington süüdistas teda Donbassi saadetavate Venemaa võitlejate värbamises. Samuti on tal olnud varem probleeme Schengeni ala külastamisega. Soome kaitsepolitsei Supo kinnitas, et teisipäevasest Dugini Soome visiidist ollakse teadlikud.

Bäckman on ka varem üritanud Euroopa hübriidohtude vastase kompetentsikeskuse mainet õõnestada, kirjutab Helsingin Sanomat (HS).

Eelmise aasta detsembris üritas ta registreerida oma ühingut Euroopa hübriidoskuste keskus, kuid kui patendiamet eitavalt vastas ja sarnasusele Euroopa keskusega viitas, siis muutis Bäckman oma organisatsiooni nime Euroopa sõltumatuks hübriidohtude uurimiskeskuseks.

Bäckman teeb seminaril samuti ettekande - kui Dugini sõnavõtt keskendub Venemaa ja Lääne suhetele mitmepolaarses maailmas, räägib Bäckman "Euroopa Liidu ja NATO Venemaa-vastase infosõja uutest meetoditest ja trendidest". Pühapäeval teatas Bäckman HS-ile, et Duginilt ilmub tuleval sügisel Soomet käsitlev pamflett ja ta pakkus ajalehele võimalust mõningaid osasid sellest avaldada.