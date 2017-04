Ratase sõnul on eelarvestrateegia arutelul õhkkond töine

Peaminister Jüri Ratas ütles ERR-ile, et valitsuskabinet on esmaspäeva pärastlõunast alates vaadanud üle majanduskasvuprognoosid ja riigieelarve strateegiaga seotud erinevad valdkonnad.

"Täna toimub tavaline strateegia arutelu. Õhkkond on töine ja rahandusministeerium on varem juba teiste ministeeriumitega teinud kahepoolsed sisulised kohtumised ära," ütles valitsusjuht.

Küsimusele, kas arutelul on olnud ka tagasilööke, vastas Ratas, et strateegiat tehakse eesmärgiga, et oleks eelkõige edasiminekuid.

"Kui on leitud lõplik lahendus kõikidele küsimustele, saame rääkida, mis on need positsioonid, kus ühine otsus langetati," lausus ta.

Valitsus uuendab strateegiat igal kevadel, täpsustades kolme eelseisva aasta kavasid ning täiendades neid vähemalt ühe aasta võrra. See annab võimaluse kohandada riigi rahalisi pikema aja plaane vastavalt muutustele majanduses, fiskaalkeskkonnas ja valdkondlikus tegevuskeskkonnas.

Riigi eelarvestrateegia peab valmis olema hiljemalt aprilli lõpuks. Eelarvestrateegia alusel jätkavad ministeeriumid 2018. aasta riigieelarve eelnõu koostamist, mida valitsus arutab kabinetinõupidamistel sügisel.