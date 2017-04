G7 ei jõudnud uute Vene-sanktsioonide asjus üksmeelele

G7 riikide välisministrite kohtumisel "puudus konsensus" Süüria asjus uute sanktsioonide kehtestamises Venemaale, teatas Itaalia välisminister Angelino Alfano teisipäeval. Väidetavalt olid uute sanktsioonide vastu vähemalt Itaalia ja Prantsusmaa.

Alfano sõnul tõstatas Briti välisminister Boris Johnson kahepäevasel kohtumisel küsimuse Venemaale uute sanktsioonide kehtestamisest seoses toetusega, mida Moskva Damaskusele osutab. Suurbritannia ja USA algatustest kirjutas teisipäeval pikemalt ajaleht The Times.

Itaalia välisministri arvates "oleks vale" Venemaad isoleerida või nurka suruda.

"Oleme ühel meelel selles, et Venemaad ei tohi isoleerida. Juhtudel, kui see on võimalik, peame püüdma kaasata teda Süüria olukorra lahendamise poliitilisse protsessi," selgitas minister ajakirjanikele.

"G7 positsioon on väga selge - toetada olemasolevaid sanktsioone", mis Venemaale kehtestati Ukraina kriisi tõttu, lausus Alfano.

G7 riigid on Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia ja USA. Ühenduse kohtumistel osalevad ka Euroopa Liidu ametnikud.

Riikide välisministrid pidasid 10.-11. aprillini kahepäevase kohtumise, mille peamine fookus oli Süüria kodusõda.

"Assadi võimule jäämise korral Süüria konflikt ei lahene"

Välisministrid leidsid üksmeelselt, et Süürias ei ole rahu võimalik, kuni president Bashar al-Assad võimul püsib, ütles teisipäeval Prantsuse välisminister Jean-Marc Ayrault.

Välisministrite kohtumisel, mis leidis aset vahetult enne USA välisministri Rex Tillersoni Moskva-visiiti, "kinnitati üksmeelselt, et Süüria tulevik koos Bashar al-Assadiga ei ole võimalik," märkis Ayrault ajakirjanikele.

Prantsuse välisministri sõnul tahab G7 öelda Venemaale, et "aitab küll". "Silmakirjalikkus peab lõppema ning aset peab leidma tõeline naasmine poliitilise protsessi juurde."

"See pole Venemaa suhtes agressiivne hoiak, vaid pigem käe ulatamine selgete kavatsustega," lisas Ayrault pärast G7 välisministrite kahepäevast kohtumist Itaalias. Teisipäeval osalesid istungil ka nende Jordaania, Katari, Saudi Araabia, Türgi ja Araabia Ühendemiraatide ametivennad.

Tillerson: Venemaa peab valima Assadi ja USA vahel

Venemaa peab valima, kas olla koos USA ja teiste sarnaselt mõtlevate riikidega või Süüria presidendi Bashar al-Assadi, Iraani ja äärmusrühmitusega Hezbollah, ütles USA välisminister Rex Tillerson.

Tillersoni sõnul ei ole selge, kas Venemaa ei ole võtnud oma kohustusi Süürias tõsiselt või on olnud ebakompetentne. "Surnute jaoks on see üsna ükskõik," ütles USA välisminister, rõhutades, et USA ei saa lasta hiljutisel keemiarünnakul korduda.

"Me tahame leevendada Süüria rahva kannatusi. Venemaa võib olla osa sellest tulevikust ja etendada olulist rolli. Teisalt võib Moskva säilitada liidu selle grupiga, mis meie hinnangul ei teeni Venemaa pikaajalisi huve," ütles Tillerson.

Tillerson lisas, et USA ei näe Assadile Süüria tulevikus kohta, kuid ei kavatse hakata ette kirjutama, kuidas tema lahkumine peaks toimuma.

"Meile kõigile on selge, et Assadi perekonna võim on jõudmas lõpule. Küsimus on selles, kuidas see lõpeb. Üleminekuprotsess võib meie hinnangul olla ühtse Süüria stabiilsuse kestlikkuse seisukohast väga oluline. Seepärast ei kavatse me hakata oletama, kuidas see aset leiab."

USA välisminister ütles, et Venemaa ja Iraani vahendusel Kasahstani pealinnas Astanas sõlmitud relvarahu võib luua võimalused laiemateks kõnelusteks poliitilise ülemineku üle eeldusel, et relvarahu on püsiv. Järgnevad poliitilised kõnelused toimuksid ÜRO egiidi all Genfis. "Praeguse seisuga ei ole Astanas olulist edu saavutanud," märkis Tillerson.

Itaalias G7 riikide välisministrite kohtumisel viibiv Tillerson sõidab teisipäeval edasi Moskvasse.

Uudisteagentuur AP teatas esmaspäeva õhtul oma allikatele viidates, et praeguseks on USA veendumusel, et Venemaa teadis Süüria plaanist Idlibi provintsis keemiarünnak korraldada ette. Samuti olevat teada, et Venemaa poolt kontrollitud droon lendas haigla kohal, kus keemiarünnaku ohvreid aidati, ning peagi tabas sama haiglat uus õhurünnak Venemaal valmistatud sõjalennukilt. Väidetavalt üritati teise õhurünnakuga hävitada tõendeid ja keemiarünnaku tunnistajateks olnud inimesi.

USA president Trump vastas Süüria keemiarünnakule jõulise sammuga ning andis käsu sooritada raketirünnak Süüria õhuväebaasi vastu, kust varasema keemiarünnaku sooritanud Süüria lennukid õhku tõusid. Reedel viidi raketirünnak Shayrati õhuväebaasi vastu ellu ning USA kaitseministri James Mattise sõnul hävitati nii umbes 20 protsenti toimivatest Süüria sõjalennukitest.