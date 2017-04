USA diplomaat: Ungari valitsus peaks Sorose ülikooliga läbi rääkima

Esmaspäeval allkirjastas Ungari president seaduse, mis paneb paika uued nõudmised välisülikoolidele, vahendasid Reuters ja Miami Herald.

Seadus nõuab välisülikoolidelt ülikoolilinnakut nende koduriigis ning kahepoolse kokkuleppe saamist Ungari ja nende koduriikide valitsuste vahel.

CEU on lisaks Ungarile volitatud õpetama New Yorgis. Kooli hinnangul on mõlemad nõudmised piiravad, sest kulutused nende täitmiseks oleks liiga suured ning Washingtonil ei ole sellekohast õigust.

Pühapäeval tulid seaduse vastased Budapesti tänavatele, et avaldada meelt peaminister Viktor Orbáni vastu. Oponentide hinnangul on uus seadus osa teisitimõtlejate mahasurumisest ja liikumisest Venemaa poole. Budapest on eitanud, et seadus on suunatud CEU vastu.

"USA on seaduse pärast mures, sest selle sihtmärk on selgelt CEU ning ohustab selle Ameerika-Ungari asutuse tegutsemist Ungaris," rääkis USA välisministeeriumi abiministri asetäitja Euroopa ja Euraasia asjades Hoyt Yee.

Yee viibis Budapestis peamiselt selleks, et arutada CEU teemal, kuid ta ütles, et Ungari on vaatamata uuele seadusele endiselt USA liitlane.

Diplomaat ütles, et kuigi seaduse eesmärgi üle võib vaielda, on ülikoolil palju keerulisem Ungaris tegutsemist jätkata.

Kui temalt küsiti, kas selline samm viib Budapesti Moskvale lähemale, vastas Yee, et ülikooli lahkumisest riigist kaotaksid eelkõige ungarlased.

"Loomulikult me oleme üsna valvsad seoses Venemaa tegevusega regioonis või Balkanimaades. Mis puudutab Ungari trende, siis me oleme endiselt väga lähedased liitlased ja ma eeldan, et see püsib," ütles ta.

Rääkides sellest, et ülikoolide tegutsemiseks on edaspidi vaja riikide vahel kokkuleppeid, ütles Yee, et USA ei tegele kokkulepetega selle üle, kuidas ülikoole välisriikides peaks juhtima.

"See tuleb Ungari valitsusel ja CEU-l läbi rääkida," ütles ta.

"Me loodame, et Ungari valitsus alustab tõsiseid ja heas usus toimuvaid läbirääkimisi CEU-ga, samuti teiste asutustega, mida seadus mõjutab," sõnas Yee.