USA tõkestas G7 energiadeklaratsiooni tegemist

Itaalia energeetikaminister Carlo Calenda ütles pressikonverentsil, et ühisavaldust ei tule, vahendas EUObserver.

Kohtumisega seotud allikas kinnitas, et USA energeetikaminister Rick Perry andis enda kolleegidele teada, et USA alles vaatab üle oma kliima- ja energiapoliitikat, mistõttu ei saa 2015. aasta Pariisi kliimaleppele viitavat ühisdeklatatsiooni allkirjastada.

Väidetavalt tahtis Perry, et deklaratsioon oleks sisaldanud viidet kivisöele ja teistele fossiilsetele kütustele.

Euroopa Liidu kliimavolinik Miguel Arias Canete ei kritiseerinud Perryt, kuid tõi siiski kaudselt välja tema vastuseisu. "Samal ajal kui Perry informeeris meid, et USA vaatab praegu üle oma energia- ja kliimapoliitikat, on mul eriti hea meel näha, et kõik teised ühinesid EL-iga ja kinnitasid meie kindlat kohustust ja otsustavust Pariisi kokkuleppe rakendamisel ning puhtale energiale üleminekuga jätkamisel," sõnas Canete.

Märtsis tühistas president Donald Trump oma eelkäija Barack Obama kliimapoliitika ehk puhta energia kava, öeldes, et see toob Ameerikasse tagasi kivisöe kaevandamisega seotud töökohad. Kivisüsi on kõige saastavam fossiilne kütus.

Pariisi kliimalepe on esimene ülemaailmne kokkulepe, mille kohaselt vähendatakse kasvuhoonegaaside emissiooni, püüdes pidurdada kliimamuutuse tagajärgi. Trump on aga saatnud vastakaid teateid selle kohta, kas USA täidab leppes antud lubadusi või mitte.