Allikad: Flynni favoriit lahkub Valgest Majast ja saab Singapuri saadikuks

Samas pole see informatsioon veel ametlik, pole ka teada, millal McFarland ametikohti vahetab, vahendasid Bloomberg, Western Journalism ja Politico.

McFarland oli nii Richard Nixoni, Gerald Fordi kui ka Ronald Reagani ametiajal töötanud ametnikuna erinevates julgeolekuga seotud ametkondades, polnud ta kunagi olnud olulisel juhtival positsioonil ning viimastel aastatel oli ta tuntud eelkõige kui Fox Newsi analüütik. Asjaolu, et president Donald Trumpi esimene rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn valis McFarlandi endast tähtsuselt järgmiseks nõunikuks, pälvis seega USA meedias ja Trumpi kriitikute seas palju tähelepanu.

Kui Flynn Venemaa saadikuga peetud vestluse kohta valeandmete andmise eest ametist lahkuma pidi, jäi McFarland ikkagi ametisse edasi. Kui Herbert Raymond McMaster uueks rahvusliku julgeoleku nõunikuks sai, väitsid mitmed USA väljaanded, et ta sai president Trumpilt kinnituse, et tal on täielik õigus oma meeskond ise kokku panna, mitte aga töötada Flynnist järele jäänud ametnikega.

McMasteri võimu kehtestamist on USA meedia pidanud ka üheks põhjuseks, miks Trumpi peamine poliitikastrateeg Stephen Bannon rahvusliku julgeolekunõukogu alalisest koosseisust välja arvati.

McMaster ise ütles Fox Newsile antud intervjuus, et Bannoni positsiooni muutumist ei tasu üle tõlgendada ning et Bannon jätkab endiselt presidendile nõu andmist, sealhulgas julgeolekut puudutavates küsimustes. "Trump küsib nõu inimestelt, keda ta usaldab. Steve Bannon on üks neist," rõhutas McMaster.

Teised vaatlejad on seletanud Bannoni positsiooni muutumist aga sellega, et tema ja Trumpi väimees ning vanemnõunik Jared Kushner on tülli pööranud ning viimane on vastasseisus peale jäänud. Väidetavalt pidi Trump hiljuti nõudma nii Bannonilt kui ka Kushnerilt, et nad omavahelise tülitsemise lõpetaksid.

McFarland on varem muuhulgas pälvinud tähelepanu sellega, et kutsus üles andma Venemaa presidendile Vladimir Putinile Nobeli rahupreemiat Süüria kodusõtta sekkumise eest. Kuigi sisuliselt oli 2013. aastal Fox Newsis ilmunud arvamusloo näol tegu eelkõige president Barack Obama vastu suunatud kriitikaga, tõi artiklis esitatud argumendid kaasa palju kriitikat. Sarnase kõlaga oli ka tema poolt 2014. aasta märtsis tehtud Twitteri-postitus Krimmi annekteerimise teemal: "Putin haarab enda kätte riike, Obama ähvardab võib-olla Venemaa G8 klubist välja lüüa. Veame kihla, et Putin nüüd kahetseb! Võitjad kirjutavad ajalugu, mitte vingujad." Trumpi meeskonnast oli ta üks neist, kes arvas, et

Putin on üks neist välismaistest riigijuhtidest, kellega USA-l on võimalik jõuda üksmeelele.

Allikate kinnitusel saab McFarlandi asemel McMasteri paremaks käeks Trumpi majandusinnovatsiooni vanemnõunik Dina Powell.

Tema ülesanne saab eelkõige olema koordineerida McMasteri ja kaitseminister James Mattise, Luure Keskagentuuri (CIA) juhi Mike Pompeo ning välisminister Rex Tillersoniga.

Powell on varem töötanud nii Valges Majas president George W. Bushi ajal kui ka USA välisministeeriumis. Tema tugevuseks ongi peetud just nimelt ministeeriumide ja ametkondade vahelise koostöö korraldamine.

Powell on varem töötanud ka investeerimispangas Goldman Sachs ning ta on olnud ka Jared Kushneri ja Ivanka Trumpi nõunik.