Kross: luuretarkvaraga kaubitsemine sarnaneb paljuski mustale relvaärile

Al-Jazeera avaldas eile neli kuud kestnud ajakirjandusliku eksperimendi, millest tulemusena selgus, et nuhktarkvara loovad ettevõtted turustavad oma tooteid ka inimõigusi eiravates riikides. Eksperimendi käigus andsid kaks Itaalia ja üks Hiina ettevõte mõista, et nad on valmis halva poliitilise mainega kliendi jaoks isegi pabereid võltsima, et klient saaks nende teenust kasutada.

Julgeolekuekspert Eerik-Niiles Krossi ütles saates “Agenda”, et nuhkimistarkvaraga käiv äri ei erine olemuslikult palju relvaärist. “Aastakümneid on inimõiguseid rikkuvad režiimid ostnud relvasid mustalt turult ja vaieldamatult toimub see ka luure- ja nuhktarkvara puhul,” nentis Kross.

Tema sõnul on aga palju suurem probleem see, et paljud nö “kurjuse telje” režiimid arendavad ise taolisi tarkvarasüsteeme ja kasutavaid neid rahvusvahelisi inimõiguste norme rikkudes. Samas tõdes Kross, et alati leidub ka neid ettevõtteid, kes on nõus suurte rahade puhul õigusnorme rikkuma.

“Iraani aastakümneid kestnud sanktsioonide ajal üritas pidevalt üks või teine ettevõte neile müüa mingit tehnoloogiat või mingit muud keelatud kaupa,” rääkis Kross, kelle hinnangul tekitavad sanktsioonid alati teatud musta turu. Ta lisas, et sellised ettevõtjaid tuleks kindlasti karistada, kuid loota, et must turg üldse kaob, pole Krossi hinnangul mõtet loota.

“Oluline on tegeleda küsimusega, millistel õiguslikel alustel saab taolisi nuhktarkvara lahendusi kasutada, sest ka Lääne demokraatiates pole need asjad tingimata väga korras,” märkis poliitik ja luureekspert. Krossi sõnul areneb tehnoloogia nii kiiresti, et valitsustel ja firmadel on vaja igal nädalal mõni uus tarkvara lahendus, millega sekkuda inimeste eraellu. “Eriti arvestades, et märkimisväärne osa suhtlusest käib täna internetis,” lisab Kross.

