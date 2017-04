Eelarvestrateegia arutelu katkestati

Rahandusminister Sven Sester (IRL) rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et ministrid on nüüdseks saanud ülevaate erinevate valdkondade poliitikatest ning laual olid erinevad lisataotlused.

"Tegelikkuses oleme hea tempoga edasi läinud. /.../ Väga palju informatsiooni on ja täna said ministrid täieliku ülevaate sellest, milline on praegu riigi kinnisvarapoliitika, millised on riigi palga ja avaliku sektori töötajate poliitika, millised on riigi soovid IKT-sse investeerimisel ja loomulikult erinevad lisataotlused," rääkis Sester.

"Olen terve märtsikuu pidanud valdkonnaministritega kahepoolseid läbirääkimisi. Täna oli see hetk, kus kabinetil oli täielik ülevaade erinevate ministrite soovidest," ütles Sester ja tõdes, et loomulikult on ministrite soovid suuremad, kui võimalused.

"Alati on nii, et soovitakse ju tunduvalt rohkem, soovid on mõistlikud ja vajalikud, küsimus on see, et riik saab toimetada ressurssidega, mis tal olemas on," ütles minister.

Tema sõnul jätkatakse arutelusid neljapäeval valitsuskabinetis, sooviga lähiajal nelja-aastane strateegia paika panna.

Peaminister Jüri Ratas ütles päeval ERR-ile, et valitsuskabinet on vaadanud üle majanduskasvu prognoosid ja riigieelarve strateegiaga seotud erinevad valdkonnad. Valitsus on otsustanud, et tulevikus võib riigieelarve minna ka miinusesse.

Eelarvestrateegiat uuendab valitsus igal kevadel, täpsustades kolme eelseisva aasta kavasid. Riigi eelarvestrateegia peab valmis olema hiljemalt aprilli lõpuks.