IOM: Aafrika migrante müüakse Liibüa orjaturgudel

Ohvrid rääkisid IOM-ile, et pärast seda, kui inimkaubitsejad või mässulised on nad kinni võtnud, viiakse nad linnaväljakutele või autoparklatesse, et nad maha müüa.

IOM-i juht Liibüas Othman Belbeisi rääkis BBC-le, et orjusesse müüdavatel inimestel on hind vastavalt nende võimetele.

"Ilmselgelt neil ei ole raha ja nende pered ei suuda maksta lunaraha, seega müüakse nad selleks, et saada vähemalt minimaalset kasu," selgitas Belbeisi.

"Hind sõltub inimese kvalifikatsioonist. Näiteks kui sa oskad värvida või plaatida või muud spetsiifilist tööd, siis on hind kõrgem," lisas ta.

IOM-i raporti andmetel on nn orjaturgudele sattunud sajad Sahara-tagusest Aafrikast pärit noormehed.

Üks Senegalist pärit migrant rääkis, et teda müüdi Liibüas Sabha linnas ning seejärel viidi ta ajutisse vanglasse, kus hoiti pantvangis veel enam kui sadat migranti.

Pealtnägija sõnul ostavad naismigrante erakliendid, kes viivad nad enda koju ja sunnivad seksiorjadeks.

IOM-i töötaja Nigeris ütles, et Liibüas peetavaid oksjoneid on kinnitanud mitu põgenenud migranti.

"Kõik nad on kinnitanud ohtu, et neid müüakse orjadena Sabha väljakutel või garaažides kas nende autojuhtide või kohalike poolt, kes värbavad migrante päevatöödele, sageli ehitustöödele. Hiljem, selle asemel, et neile palka maksta, nad müüvad ohvrid uutele ostjatele," selgitas ta.

Osad migrandid, peamiselt nigeerlased, ghanalased ja gambialased on sunnitud töötama lunarahamajades või orjaturul valvuritena.