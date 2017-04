Puka jagab valla kolmeks osaks

Algul oli plaan Elva suurvallaga liituda kogu Puka vallal, kuid viimasel hetkel tõmbas volikogu pidurit. Aakre kandi külade elanikud aga ei loobunud ka seejärel oma soovist ja vaevalt mõni päev enne viimast võimalikku otsustamispäeva lubasid Puka vallavolikogu liikmed neil küladel ehk kolmandikul valla elanikest lõpuks Rõnguga liituda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rõngu andis oma heakskiidu kohe, kuigi sai terve naabervalla asemel endaga ühinema vaid kuus küla.

"Aakre piirkond on Rõngu vallavolikogule teinud läbi ajaloo koguni kuus kuni kaheksa taotlust, et nad tahaksid tulla Rõngu valla koosseisu. Ajalooliselt on see Rõngu kihelkonna ala ja nad tahavad täna olla selles osalised," rääkis Rõngu vallavolikogu esimees Sulev Kuus.

Enne volikogude ühes saalis toimunud istungeid võttis aga Puka volikogu maha oma esimehe Aleksander Sven Esse ja valis volikogu juhtima Andrus Looskari. Päevakorras oli ka umbusaldus vallavanem Heikki Kadajale, kuid see ei läinud läbi.

"Kas nüüd otseselt võidame, aga vähemalt Aakre piirkonna külade elanikud saavad haldusterritoriaalselt kuuluma sinna, kuhu nad on soovinud viimased 25 aastat kuuluda," kommenteeris Aakre elanik, Puka volikogu esimees Andrus Looskari.

Oma tahtmise sai lõpuks ka Soontaga üksmeelne 30 elanikuga küla, kes soovib kuuluda sinna, kus nende tõmbekeskus tegelikult on ehk Helme valda ja seal moodustatavasse suurde Tõrva omavalitsusse.

Helme volikogu andis oma heakskiidu juba palju varem.

"Riik ju selle kõik algatas. Käisime küla läbi ja külarahvas leidis, et kui kõik asjaajamised on Tõrvas, siis oleks loogiline, et ka piir pannakse paika nii, et kuulumegi Tõrva alla. Muidu elame ühes vallas, aga kasutame teiste teenuseid," selgitas Soontaga külavanem Aare Jaama.

See, mis Puka vallast nüüd alles jääb ehk tuhatkond elanikku plaanitakse sundühendada Otepää ja Sangaste ühineva vallaga. Veel enne seda on aga oma sõna öelda ka kohalikul rahval.

Puka suur probleem on nüüd koolimaja - euroraha selle remondiks on peaaegu käes, kuid valla osadeks jagamise järel muutub omavalitsuses elavate õpilaste arv.