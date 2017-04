Pärnusse kerkib endiste masinatehase hoonete asemele kümme korrusmaja

Kunagise masinatehase hoonete kadumist Pärnu jõe kaldalt on pikisilmi oodatud ning nüüd on seal ametis lammutusmasinad ja käib tõsine töö. Suurt hoonet paistab olevat keeruline maha võtta, aga firma seda otseselt raskeks objektiks ei hinda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegelikult ei ole raske. See on keskmise raskusega objekt, ma arvan. Meie firma on selliste objektidega päris palju tegelenud. On paar kriitilist kohta, aga need fasaadid võetakse käsitsi maha. Näeme, et ohtu ei tule," selgitas Fixdemi juhatuse liige Walter Liebrich.

Tema hinnangul tekib lammutamise tulemusena 20 000 tonni kivi ja mõnisada tonni muud prügi. Töödega loodetakse valmis saada mai lõpuks ning siis võivad masinatehase kinnistu omanikud, ehitusettevõtted Nordecon, Eston Ehitus ja OÜ Kalda Kodu korterelamute ehitamisega algust teha.

"Kuna detailplaneering näeb ette ka arhitektuurikonkursi korraldamist, siis kõik võtab aega. Ma arvan, et aasta kindlasti, kui mitte rohkem. Planeeringut on menetletud 11 aastat ja selle aja jooksul on piisavalt kaua kaalutud erinevaid variante. Loodame, et tuleb ilus arendus," rääkis Eston Ehituse juhataja Peep Sakk.

Masinatehas oli linnas probleemne paik, kuhu trügisid sisse asotsiaalid. Ka käisid seal ohtlikke hüppeid tegemas Pärnu parkuurijad ning paari aasta eest sai üks noormees raskelt vigastada. Nüüd saab sellest kaunis elurajoon.

"See maa-ala on olnud pikka aega meie järelevalvemenetluses, kuna sellised endised tööstusalad on huviorbiidis olnud asotsiaalidele ja kõikidele muudele inimestele. Meie tervitame seda lammutamist väga. Samas see avab ka vaated jõele ja siit saab tänavaala natuke laiendada. Ma usun, et siia saab üks väga kena uus rajoon, mis rõõmustab linnaelanikke," selgitas Pärnu linnavalitsuse ehitusjärelevalveteenistuse juhataja Maire Nigul.

Lõplikult peaks uusarendus valmima 10-15 aasta pärast.