"Jalgpallimeeskonna bussi lähedal kärgatas kolm plahvatust, kui see oli lahkunud hotelli juurest, et sõita staadionile. Üks mängija sai bussis viga ja sõiduki aknad kahjustusi," ütles kohaliku politsei eestkõneleja Gunnar Wortmann uudisteagentuurile AP.

Plahvatused leidsid aset kümne kilomeetri kaugusel Dortmundi koduareenist Westfalenstadionist.

"Meie bussi peatumispaiga lähedal leidis aset vahejuhtum ja üks inimene sai vigastada. Rohkem informatsiooni lähiajal," kinnitati Dortmundi ametlikus teadaandes, mida edastati ka koduareeni ekraanidel.

Deutche Welle ja Eurosport teatasid, et plahvatuses sai vigastada Dortmundi kaitsja Marc Bartra ja ajalehe Bild andmetel viidi mees haiglasse. Hispaania väljaannete teatel sai endine FC Barcelona keskkaitsja vigastada, kuid tema elu ei ole ohus.

Jalgpallimeeskond täpsustas hiljem oma Twitteri kontol, et Bartra käsi sai vigastada, kui tema lähedal purunes plahvatusest bussiaken.

Politsei rõhutas, et staadioni ümbruses pole midagi ohtlikku märgatud. Monaco ja Dortmundi mäng on viimastel andmetel lükatud kolmapäevale ja see toimub Eesti aja järgi kell 19.45.

"Lahkusime hotellist ja kui buss pööras peateele, siis kõmatas tugev plahvatus. Istusin Marc Bartra lähedal ja teda tabasid aknakillud," kirjeldas väravavaht Roman Bürki ajalehele Blick.

"Plahvatuse järel otsisime varju ja viskasime bussi põrandale. Me ei tea, mis seal veel juhtus. Politsei tuli väga kiiresti. Olime kõik šokis," jätkas Bürk.

Saksamaa julgeolekuallikate sõnul ei viita Dortmundis miski organiseeritud terrorirünnakule, teatas riiklik uudisteagentuur DPA.

"Miski ei viita praegu taolise rünnaku suunas," ütles tundmatuks jääda soovinud allikas agentuurile.

Saksa politsei hinnangul oli rünnaku sihtmärgiks just jalgpalliklubi

Saksamaa politsei hinnangul oli teisipäevase rünnaku sihtmärgiks just Dortmundi Borussia jalgpalliklubi.

"Me eeldame, et tegemist on rünnakuga just Dortmundi meeskonna vastu," ütles linna politseiülem Gregor Lange.

"Me pole siiski praegu välistanud veel ühtegi uurimissuunda," lisas politseinik pressikonverentsil.

Viimastel andmetel leidsid uurijad kirja plahvatuskoha juurest kirja, milles võeti vastutus rünnaku eest. Politsei kirja sisu esialgu ei avalikustanud.

Meedia: Saksa politsei uurib Dortmundi plahvatuse seoseid islamistide või vasakäärmuslastega

Saksa politsei uurib teisipäeval Dortmundi Borussia jalgpallimeeskonna bussi lähedal kärgatanud plahvatuste võimalikke seoseid islamistidega, teatas ajakirjandus kolmapäeval.

Vihjed võimalikele seostele islamistidega tulid välja sündmuspaigalt leitud kirjast, milles viidati rünnakule Berliini jõuluturul.

Kirjas mainiti ka luuremissiooni Tornado, mis võitleb rahvusvahelise koalitsiooni koosseisus äärmusrühmitusega ISIS, vahendasid ajaleht Süddeutsche Zeitung, piirkondlikud ringhäälingud NDR ja WRD ning riiklik uudisteagentuur DPA.

ISIS võttis vastutuse 12 inimese elu nõudnud detsembrikuise Berliini rünnaku eest.

Väljaanne Focus aga kirjutas, et teine uurijate käes olev kiri viitab aga hoopis vasakäärmuslastele.

Väidetavalt olevat ka ühes fašismivastaste vasakäärmuslaste veebikeskkonnas teatatud, et plahvatuste näol oli tegu kättemaksuga selle eest, jalgpalliklubi on paremäärmuslastest fännide suhtes justkui positiivset suhtumist üles näidanud.

Prokuratuur: üks islamistliku taustaga kahtlustatav on kinni peetud

Föderaalprokuratuur teatas hiljem, et plahvatustega seoses on kinni peetud üks islamistliku taustaga kahtlustatav, vahendas Reuters.

Kahe islamiäärmuslaste ringkonnaga seotud isiku korterites korraldati läbiotsimised ja ühe neist isikutest otsustasid võimud kinni pidada, selgitati prokuratuurist.

Prokuratuuri esindaja ei täpsustanud, kus kahtlustatav kinni peeti, kuid märkis, et tema vahi alla võtmise taotlemine on hetkel alles kaalumisel.

Lõhkeseadeldistes kasutati metallitükke ning prokuratuur peab juhtumit "terroristliku taustaga" kuriteoks. "Rünnaku täpne motiiv on praegusel hetkel ebaselge," seisis prokuratuuri teates.