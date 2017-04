Sinisalu: sotsiaalmeedia mõju kasvuga kaasneb rumaluse pealetung

Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu märgib kapo värskes aastaraamatus, et eelmisel aastal jõuti kõigil tasanditel nii Eestis kui ka mujal maailmas selgusele, et sotsiaalmeedia plahvatusliku arenguga kaasneb mõju, mida varem ei osatud täies ulatuses ette näha.

Sinisalu sõnul on valeväidete ja eksitava teabe pealetung pannud paljudki arvama, et oleme jõudnud tõejärgsesse ehk tõepõhjata aega.

"Kas see on ikka nii ja kas siis seni valitses maailma tõde? Julgen selles tõsiselt kahelda," nentis ta.

"Võib-olla oleks õigem öelda, et mitte tõejärgne maailm, vaid rumaluse pealetung on kaasnenud sotsiaalmeedia mõju kasvuga. Loomulikult ei taha ma öelda, et sotsiaalmeedia on vaid negatiivse mõjuga, kaugel sellest," märkis Sinisalu.

Sinisalu sõnul ei lõpe manipulatsioonid ajalooga ja me ei ela "ajaloo lõpus".

"Näeme ikka ja jälle katseid murendada meie ühiskonda. Mõnikord vastane saabki taktikalise võidu. Viimati 10 aastat tagasi, kui Kremli aastaid kestnud sihikindel mõjutustegevus kulmineerus riigilipu avaliku ründamisega 2006. aasta mais ning kui avalikes kohtades Tallinnas ja Ida-Virumaal leidis aset politseile vastuhakk ja rüüstamine 2007. aasta aprillis," ütles Sinisalu.

Samas on Sinisalu seisukohal, et Eesti on ühiskonnana sellest kõigest õppinud. "Tagantjärele tarkust on meil alati kõigil rohkemgi kui vaja, kuid kas pole sellega nii kui gripi viirusega: vaktsineerimine kõigi tüvede vastu ei aita ja mõju ei kesta lõpmatult. Tervikuna oleme aga siiski tugevamad ning nutikamad vaenulikule mõjutustegevusele vastu seisma," kinnitas ta.