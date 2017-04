IRL-i juhtpoliitikud kogunevad eriarvamusi selgeks rääkima

Toompeal koguneb kolmapäeva õhtul Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsioon ja eestseisus, et arutada volikogu eel ja järel erakonnas tekkinud pingeid ja erimeelsusi.

IRL-i fraktsiooni esimees Priit Sibul on ERR-ile öelnud, et ühisel koosolekul räägitakse, kuidas edasi tegutseda. "Tegin ettepaneku, et istuks maha ja arutaks. Tuleb suhelda ja on mõistlik omavahel asjad selgeks rääkida," märkis ta.

Sibula sõnul oli esmaspäevasel fraktsiooni koosolekul juttu ka ühisest avaldusest, lisades, et midagi kindlat siiski ei otsustatud.

Fraktsiooni liige Raivo Aeg ütles ERR-ile, et tema peab õigeks, kui probleemid räägitakse selgeks omavahel, mitte ei tõtata ajakirjanduse vahendusel suhteid klaarima.

"Ja tõepoolest, kui erakond mingil põhjusel ei sobi, siis on võimalus lahkuda. Keegi pole ju sunniviisiliselt erakonna külge liidetud," lausus Aeg. Ta lisas, et IRL-is toimuva suhtes kriitiline olnud Marko Mihkelsoni väljaviskamist erakonnast fraktsiooni koosolekul ta ei nõudnud.

Mihkeson ütles ERR-ile, et ta ei kommenteeri koosolekuid, kus ise pole saanud osa võtta. "Usun, et tegemist on infomüraga," märkis ta.

Mihkelson rääkis, et IRL-il on kindlasti head väljavaated olla edumeelne ja isikuvabadusi

kaitsev konservatiivne jõud Eesti poliitika paremtiival. "Parim viis seda saavutada on näidata ka ise sisemist valmisolekut muutusteks. Viimasel volikogul ma seda valmisolekut kahjuks ei tunnetanud. Seepärast ootan huviga, millised ideed ning kandidaadid erakonna esimehe kohale tõusevad," lausus Mihkelson.

IRL-i esimehe kohalt taanduv kaitseminister Margus Tsahkna ütles laupäevase volikogu järel, et et sisuliselt pole suurt vahet, kes on partei järgmine esimees. Kaitseministrina lubas ta jätkata nii kaua, kui tal lastakse seda teha.

IRL-i volikogu esimees Helir-Valdor Seeder andis mõista, et kui parteiliikmed tema kandidatuuri 13. mai suurkoguks üles seavad, siis ta tõsiselt kaalub väljakutse vastuvõtmist.