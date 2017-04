Trump: USA jääb Läti ustavaks sõbraks ja liitlaseks

Vējonise pressiteenistuse teatel tänas Trump kirjas õnnitluse eest USA presidendi ametisse asumise puhul ja hindas Läti panust ühiskaitsesse ning väljendab vaimustust lätlase Kristaps Porziņģisi edu üle Ameerika korvpallis.

Trump rõhutas, et Atlandi-ülene julgeolek on ääretult tähtis ja USA on ustav oma kohustustele NATO ja Läti ees.

"Hindan väga kõrgelt Läti võetud kohustust viia oma kaitsekulutused kahe protsendini SKP-st mis on heaks eeskujuks liitlastele. Hindan ka Läti osalust terroritõrjemissioonides Afganistanis ja Iraagis," seisis USA presidendi kirjas.

Trump väljendas valmidust arendada Lätiga investeerimis- ja ärisuhteid.

"Läti on palju teinud oma ärikliima parandamiseks, mida näitab ka tema vastuvõtmine Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni mullu juulis. Loodetavasti saame kasutada neid teie edusamme meie majanduskoostöö tugevdamiseks," rõhutas USA president.

Trump märkis samuti, et USA-d ja Lätit ühendavad ammused sõprussidemed.

"Teesklematu vaimustusega jälgisin, kuidas Läti taastas oma iseseisvuse ja muutus õitsvaks demokraatiaks. Täna võin uhkusega kinnitada, et USA jääb Läti ustavaks sõbraks ja liitlaseks. Ja lubage mul kui New York Knicksi kaasaelajal lisada, et hindan väga kõrgelt läti korvpallitähe Kristaps Porziņģisi mängupanust," lisas Trump.