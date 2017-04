Trump kritiseeris Venemaad ja nimetas Süüria presidenti "loomaks"

"Putin toetab isikut, kes on tõeliselt kuri tegelane," ütles USA president Fox Business Networkis kolmapäeval täismahus eetrisse minevas intervjuus.

"Ja ma arvan, et see on Venemaa jaoks väga halb. Ma arvan, et see on väga halb inimkonnale. Ma arvan, et see on väga halb sellele maailmale," jätkas ta.

Trump avaldas arvamust, et keemiarelva kasutamine tsiviilelanike vastu Bashar al-Assadi poolt teeb Süüria liidrist "looma".

"Kuid kui sa viskad neid gaasipomme või kobarpomme - neil on need massiivsed tünnid dünamiidiga ja nad viskavad neid inimhulkade keskele. Ja ausalt öeldes, sa näed neid samu lapsi - ilma käte, ilma jalgade ja ilma nägudeta. Ta on loom," rõhutas president.

"Kui Venemaa poleks sisse läinud ja toetanud seda looma, poleks meil seda probleemi praegu," sõnas Trump.

Trump kinnitas samas, et USA-l pole kavas Süüriasse "sisse minna". "Kuid kui ma näen, et kasutatakse kohutavaid, kohutavaid keemiarelvi ning ma näen neid ilusaid lapsi, kes on surnuna oma isa kätel või näen neid elu pärast võitlemas... kui sa näed midagi sellist, siis ma helistasin koheselt kindral [James] Mattisele."

Trump avaldas ka arvamust, et president Barack Obama oleks pidanud sellel teemal juba oma ametiajal tegutsema. "See, mida ma tegin, oleks pidanud olema tehtud Obama administratsiooni poolt juba ammu enne mind. Ma arvan, et Süüria oleks praegu palju paremas seisus, kui see nii oleks olnud," märkis ta.

Valge Maja avaldas teisipäeva õhtul raporti, mille kohaselt on administratsioon kindel, et Assad kasutas tsiviilisikute vastase keemiarünnaku käigus sariini. Washingtoni kinnitusel avaldasid nad raporti selleks, et ennetada Moskva katseid keemiarünnaku kohta desinformatsiooni levitada.

"On selge, et venelased üritavad varjata, mis seal juhtus," nentis kõrge valge Maja ametnik.

Eelmise nädala reedel andis Trump käsu rünnata tiibrakettidega Tomahawk Shayrati õhuväebaasi ehk Süüria valitsusvägede baasi, kust lähtus Khan Shaykhunis aset leidnud keemiarünnak.

Mattis: raketirünnak oli vastus keemirelva kasutamisele, prioriteediks on endiselt ISIS-e hävitamine

USA kaitseminister James Mattis kinnitas teisipäeval pressikonverentsil, et Süüria õhuväebaasi vastu korraldatud raketirünnakut ei tohiks tõlgendada kui kavatsust sekkuda senisest rohkem Süüria kodusõtta.

Mattise sõnul on USA peamiseks sõjaliseks eesmärgiks endiselt äärmusrühmituse ISIS hävitamine. "Meie prioriteet on endiselt ISIS-e võitmine," rõhutas kaitseminister.

Shayrati lennuväebaasi ründamine Tomahawk-rakettidega oli Mattise sõnul USA otsene vastus Süüria režiimi otsusele kasutada 4. aprillil keemiarelva. Selle eesmärgiks oli veenda Süüria presidenti hoiduma edaspidisest keemiarelvade kasutamisest. "Kui nad kasutavad keemiarelvi, siis maksavad nad väga ränka hinda," lisas kaitsminister.