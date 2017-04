Martin Helme sõnul on kahtlane pidada Assadi keemiarünnaku korraldajaks

"Mina küll ei ole kindel, et meil on selge info käes, kes korraldas keemiarünnaku," ütles Helme teisipäeva õhtul eetris olnud Tallinna Televisiooni saates "Otse kümnesse".

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu repliigile, et Assadile polnud keemiarünnaks kasulik, vastas Helme, et tema hinnangul korraldasid Ameerika Ühendriikide raketirünnaku kaasa toonud keemiarünnaku mingid luureorganid.

Helme lausus, et keemiarünnakuid on toimunud Süürias viimastel aastatel korduvalt ja alati on olnud küsimuseks, et kes selle korraldas.

"Meenutame, et venelased lubasid aastal 2013, et aitavad Süürial kõik keemiarelvad likvideerida ja Obama administratsioon kinnitas 2014. aastal, et nii tõepoolest on. Ehkki paar päeva tagasi ütles Obama üks asevälisminister, et nad juba toona teadsid, et kõik tõepoolest pole kõik likvideeritud," arutles Helme.

President Donald Trumpi otsust vastata keemiarelva kasutamisele raketirünnakuga nimetas Helme klassikaliseks kahuridiplomaatiaks ja jõudemonstratiooniks. "Trump pani paika, et tema on tegudeinimene ja kui vaja, lööb rusika lauale."

Helme sõnul on vaid aja küsimus, kuidas Venemaa reageerib. "Venelased teevad vastukäigu. Küsimus on, et mil moel ja millal. Kas Ukrainas, Baltikumis või kuskil mujal. Baltikum oleks siiski liiga riskantne."

Yana Toom: Assadile polnud keemiarünnakut vaja

Ka keskerakondlaseast europarlamendi saadik Yana Toom on öelnud, et pole vastutustundetu selgeltnägija ja tema ei tea, kes Süüria keemiarünnaku toime pani.

"Mina ei tea, kes eilse rünnaku toime pani - täpselt nii, nagu seda ei tea Federica Mogherini, Donald Trump, Benjamin Netanyahu või Marko Mihkelson ise. Ja ma pean lubamatuks süüdistuste loopimist poliitilise reaalsuse konstrueerimiseks ning toetan rahvusvahelist uurimist," kommenteeris Toom.

"Olles kohtunud president Assadiga kolmel korral võin julgelt öelda - ta on kõike muud, kui rumal. Ning eilne rünnak tõi talle kõike muud, kui kasu. Otse vastupidi - see lisab argumente Assadi vastastele ja õõnestab tema positsioone veelgi," lisas eurosaadik.

Vene president Vladimir Putin hoiatas teisipäeval uute keemiarelvaprovokatsioonide eest Süürias, mida kasutataks Kremli liitlase Bashar al-Assadi süüdilavastamiseks.

"Meil on eri allikatest infot sääraste provokatsioonide ettevalmistamise kohta Süüria teistes piirkondades, sealhulgas Damaskuse lõunaservas, kuhu kavatsetakse heita mingit ainet ning süüdistada siis Süüria võime selle kasutamises," ütles Putin.