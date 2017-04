Tillersoni ja Lavrovi kohtumine algas lootuste ja süüdistustega

Lavrov pidas kohtumise alguses tähtsaks mainida, et mingeid uusi USA rünnakuid Süüria valitsuse vastu ei tohiks lubada, vahendasid BNS, Reuters, Interfax jt.

Venemaa välisminister rõhutas, et eelmisel nädalal toimunud USA raketirünnak Süüria õhuväebaasi vastu oli "ebaseaduslik".

Lavrov avaldas lootust, et ta saab Tillersoniga avameelselt kõneleda ning rääkida ka suure terrorismivastase koalitsiooni moodustamisest.

Tillerson tunnistas, et USA ja Venemaa vahel on teravaid erimeelsusi, ning ta kavatseb enda sõnul välja uurida nende erimeelsuste põhjused ning viisid, kuidas neist üle saada.

"Ma loodan väga avameelset, siirast ja otsekohest jutuajamist, et paremini määratleda USA ja Venemaa edasised suhted," ütles Tillerson president Donald Trumpi administratsiooni esimese kõrge liikmena Venemaad külastades.

Lavrov teatas omakorda, et Moskva loodab mõista USA "tõelisi kavatsusi".

"Meie jaoks on tähtis mõista teie ja USA seisukohti ning (president Donald Trumpi) administratsiooni tõelisi kavatsusi," sõnas Lavrov kolleegiga kohtudes.

Pressiesindaja: Putini kohtumine Tillersoniga pole võimatu

Vene presidendi Vladimir Putini pressiesindaja ütles kolmapäeval, et Putini kohtumine riigis visiidil viibiva USA välisministri Rex Tillersoniga ei ole välistatud.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et kui otsustatakse, et Putin tuleks Tillersoni-Lavrovi kõneluste tulemusega kurssi viia, kohtub ta nendega.

Kreml on varem keeldunud ütlemast, kas Putin kohtub Moskvat külastava Tillersoniga.

Asevälisminister: Washingtoni retoorika on primitiivne, USA Süüria-poliitika aga mõistatus

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov märkis enne välisministrite kohtumist, et USA seisukoht Süüria asjus on Moskva jaoks "mõistatuseks" ning et Washingtoni retoorika kipub olema "primitiivne ja juhm".

Rjabkovi sõnul eeldab Venemaa, et välisministrite kohtumisel arutatakse nii Süüria lennukeelutsoone kui ka Põhja-Koread ja Ukrainat puudutavaid teemaseid.

"Kokkuvõtteks - [Trumpi] administratsiooni hoiak Süüria suhtes on jätkuvalt mõistatus. Mittejärjepidev on esimene asi, mis meelde tuleb," märkis asevälisminister.

Rjabkov avaldas lootust, et "primitiivne ja juhm" retoorika, mis Washingtonist kostub, ei saa Ameerika välispoliitika sisuks.

Putin: NATO elab endiselt blokivastasseisu paradigmas

NATO ei muutu ja elab endiselt blokivastasseisu paradigmas, arvas Vene president Vladimir Putin.

"NATO loodi külma sõja ja kahe bloki vastasseisu tingimustes, nüüd sellist olukorda ei ole, kuid külma sõja sünnimärgid on NATO ihul väga märgatavad," ütles Putin kolmapäeval teleusutluses.

"See (allianss) elab endiselt blokivastasseisu paradigmas. Vaatamata kõiksugu avaldustele, et peab tänapäeva oludele kohastuma, on see tegelikult väga ideologiseeritud," märkis president.

Vastates küsimusele, milles seisnevad NATO ja Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (KJLO) sarnasused ja erinevused, märkis Putin, et KJLO loodi uutes oludes tänapäeva ohtude tõkestamiseks.

"Seepärast ei ole meil ehk otseseid poliitilisi ühisavaldusi. Meil langetatakse otsused konsensusega," ütles Putin.

Uudist täiendatakse!