Hiina kutsus USA-d üles leidma Põhja-Koreaga seoses rahumeelset lahendust

Teisipäeval kirjutas Trump Twitteris, et USA ei karda Põhja-Korea suhtes üksi tegutseda, kui Hiina ei aita, vahendas BBC.

"Ma selgitasin Hiina presidendile, et kaubanduslepe USA-ga saab olema nende jaoks palju parem, kui nad lahendavad Põhja-Korea probleemi!" kirjutas ta.

"Põhja-Korea otsib probleeme. Kui Hiina otsustab aidata, siis see on suurepärane. Kui ei, siis me lahendame probleemi nendeta! U.S.A.," lisas ta

Pinged Korea poolsaarel kasvasid pärast seda, kui USA paigutas sinna oma sõjalaevad. Põhja-Korea teatas seepeale, et kaitseb end "võimsalt".

Xi ja Trump kohtusid silmast-silma eelmisel nädalal Floridas toimunud tippkohtumisel, kus nad arutasid ka Põhja-Korea teemat.

Hiina riikliku telekanali CCTV andmetel leidis kahe riigipea telefonikõne aset kolmapäeva hommikul. Valge Maja ei ole seda kommenteerinud.

Vestluse käigus ütles Xi, et Hiina on pühendunud Korea poolsaare tuumarelvavabaks muutmisele ning rahu ja stabiilsuse tagamisele. Samuti ütles Xi CCTV andmetel, et Hiina pooldab probleemide lahendamist rahumeelsete vahenditega.

Hiina kaitseministeerium kinnitas kolmapäeval avaldatud pressiteates, et välismeedia teated Hiina sõdurite koondumisest Põhja-Korea piirile on "puhas väljamõeldis".