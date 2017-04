Komisjoni uuring: usaldus kohtute vastu on veidi langenud

"Viies EL-i õigusemõistmise tulemustabel kinnitab, et tõhusad kohtusüsteemid on vajalikud usalduse tekitamiseks äri- ja investeerimissõbraliku keskkonna vastu ühtsel turul," sõnas EL-i õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vĕra Jourová.

"Kutsun liikmesriike üles tagama, et kõigi õigusemõistmise reformide juures austataks õigusriigi põhimõtet ja kohtusüsteemi sõltumatust. See on oluline, et kodanikud ja äriühingud saaksid täiel määral oma õigusi kasutada. Sõltumatu ja hästitoimiv kohtusüsteem on iga demokraatliku riigi alustala," lisas ta.

Raportist selgub, et Eestis on võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega kohtuasjade menetlusajad ühed lühemad. Näiteks tsiviil-, kaubandus-, haldus- ja muudes vaidlustes oli 2015. aastal menetlusaeg 39 päeva. Eestist lühem menetlusaeg oli vaid Taanis - 17 päeva. Kõige pikem menetlusaeg oli Küprosel - 1085 päeva.

Ka hagiga tsiviil- ja kaubandusjuhtumite puhul ning haldusasjade puhul oli 2015. aastal Eestis ühed lühemad menetlusajad - vastavalt 136 ja 117 päeva.

Tsiviil-, kaubandus-, haldus- ja muude vaidluste lahendamise määr Eestis 2015. aastal oli 140 protsenti, mis tähendab, et asju lahendatakse rohkem kui aasta jooksul sisse tuleb. Tegemist oli parima näitajaga EL-is. Aasta varem oli Eestis lahendatud asjade määr 98 protsenti.

Ka hagiga tsiviil- ja kaubandusjuhtumite ning haldusasjade lahendamise määr oli 2015. aastal üle saja protsendi.

Eestis on valitsuse kogukulud kohtusüsteemile ühed EL-i väiksemad. 2015. aastal oli see 30 eurot elaniku kohta. Väiksem oli see näitaja vaid Rumeenias ja Küprosel, vastavalt 29 ja 25 eurot elaniku kohta.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine Eesti kohtusüsteemis on kõrgeimal tasemel. IKT-d kasutatakse kohtute ja kaitsjate vahel 99 protsendil juhtudest, dokumentide allkirjastamisel 100 protsendil ning dokumentide esitamiseks kohtule 87 protsendil juhtudel.

Samas on Eestis langenud veidi usaldus kohtute vastu. Üldsuse hinnangul on kohtute sõltumatus veidi langenud. 2017. aastal pidas kohtute sõltumatust suhteliselt heaks 42 protsenti, 2016. aastal aga 56 protsenti.

Ka ettevõtete hulgas on see veidi langenud - 2016. aastal pidas kohtute ja kohtunike sõltumatust suhteliselt heaks 63 protsenti ettevõtetest, 2017. aastal 40 protsenti ettevõtetest. Väga heaks pidas 2016. aastal kohtute sõltumatust 9 protsenti, 2017. aastal aga 7 protsenti ettevõtjatest.